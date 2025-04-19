"Соединенные Штаты отступят": в Госдепартаменте подтвердили заявление Рубио о мирных переговорах

Рубио предоставил Рютте сведения о так называемом "мирном предложении", которое США представили Украине и России.

Государственный секретарь США Марко Рубио во время беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 18 апреля действительно объявил официальную позицию США касательно установления мира в Украине. Если в ближайшее время не будет ясного пути к миру в Украине, США откажутся от посредничества в мирных переговорах между Киевом и Кремлем.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, которое опубликовала спикер учреждения Темми Брюс. Она отметила, что Рубио предоставил Рютте сведения о так называемом "мирном предложении", которое было представлено украинским дипломатам в Париже и российским представителям с помощью телефона.

"Государственный секретарь Марко Рубио… выразил надежду президента Трампа и Соединенных Штатов на то, что это предложение будет принято и оно приведет к крепкому и крепкому миру в Украине. Секретарь подчеркнул, что, хотя наша нация стремится помочь покончить с войной, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отступят от усилий касательно посредничества в мире", – говорится в заявлении.

Впрочем, доверие к словам Рубио не очень велико. Так, по данным СМИ, США предложили союзникам мирную инициативу по завершению войны в Украине, которая предусматривает ряд уступок с украинской стороны в пользу России – и никаких уступок со стороны Кремля. План якобы предусматривает сохранение под контролем Москвы оккупированных территорий, ослабление санкций против РФ и отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Россия должна согласиться на полное прекращение огня.

Более того, Соединенные Штаты готовы признать оккупированный украинский Крым русским, на чем давно настаивает Кремль. Сделать это планируется в рамках так называемого "мирного соглашения" о прекращении войны между Украиной и Россией. Впрочем, если Вашингтон попытается это реализовать, его ждет ряд проблем, поскольку для Украины это "красная линия", а Европа никогда не признает оккупацию россиянами украинских земель.

Добавим, что заявление Рубио повлекло за собой волну возмущения среди украинцев. Сейчас набирают популярность мемы в адрес американского правительства, которое в очередной раз "переобулось", изменив позицию по войне в Украине. В таких сообщениях часто используют образ клоуна в качестве символа того, насколько абсурдно выглядит такое изменение риторики. Мем намекает: сначала были громкие обещания, а затем новые оправдания и смещение фокуса.