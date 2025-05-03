Трамп стал Папой Римским? Сеть разразилась новыми мемами о президенте США

Не забыли и о Джей Ди Венсе

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом фото, где он изображен Папой Римским. Это очень развеселило сеть и вызвало новую волну мемов.

"Телеграф" собрал лучшие мемы и смешные изображения об этом. Заметим, что Трамп опубликовал это сообщение в свои сети Truth Social без подписи.

Однако пользователи не растерялись и уже набросали идей, почему так произошло. По одной из "версий" такое решение приняли "тараканы" в голове Трампа во время очередного совета по поводу пиара. Именно так большинство украинцев воспринимают фото Трампа в костюме Папы Римского. Кто-то даже вспомнил бабушку из культового мема "Боже, какое оно кон**ное".

Однако до пары "Папы Римского Трампа" люди сгенерировали изображение вице-президента США Джей Ди Венса в соответствующем наряде. Он стал монахиней. Не забыли пользователи и о реакции Иисуса, который "нервно курит в стороне" после таких шуток Трампа.

Джей Ди Вэнс

Были среди смешных изображений и довольно сатирические, где Трамп в образе Папы Римского сидит с грязными по локоть руками. Вероятнее всего, он замазался дерьмом.

Напомним, недавно Трамп шутил, что "готов стать новым Папой Римским". А сенатор США Линдси Грэм публично призвал конклав рассмотреть кандидатуру президента Штатов на выборах нового Папы, пытаясь привлечь внимание к этому вопросу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский и Трамп стали героями мемов после встречи в Ватикане.