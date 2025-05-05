Варианты на столе: Трамп не исключил введения санкций Линдси Грэма против России

Новые санкции в виде огромных пошлин против покупателей российских энергоресурсов уже на столе президента США

Президент США Дональд Трамп не исключает, что он может подписать законопроект о новых санкциях против России, предложенный сенатором Линдси Грэмом. Трамп отметил, что это произойдет в случае, если Кремль продемонстрирует свою неготовность и нежелание двигаться к мирному соглашению.

Об этом президент США заявил в интервью NBC News. Отвечая на вопрос ведущего, будет ли подписан документ о новых санкциях, если США выйдут из мирных переговоров, Трамп сказал, что сейчас все зависит исключительно от действий Кремля.

"Ну, это зависит от того, будет ли Россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к согласию. Мы думаем, что мы достаточно близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег", – заявил он.

При этом Трамп не удержался от того, чтобы не заявить в очередной раз о том, что США и Европа, мол, тратят много денег, чтобы помочь прекратить войну в Украине, и что для Европы это важнее, чем для Соединенных Штатов. Кроме того, Трамп снова набросился на своего предшественника Джозефа Байдена.

"Байден ничего не контролировал. Он просто отправлял туда деньги, никто не имел ни малейшего представления о том, что происходит, почему они это делают, почему они это отправляют. И это были огромные суммы денег", – заявил он.

Напомним, что в Сенате США был представлен законопроект о масштабных пошлинах против российских энергоносителей, которые могут быть введены в случае отказа Кремля от мирных переговоров, или в случае нарушения россиянами потенциального мирного соглашения с Украиной. Соавторы законопроекта – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль, под документом поставили подписи еще 50 сенаторов – по 25 от обеих партий, Республиканской и Демократической. Таможенные пошлины в размере 500% на все товары будут угрожать тем государствам, которые покупают российские нефть, газ, уран и уголь – в первую очередь, это Китай (нефть и уголь), Индия (нефть) и Европейский Союз (сжиженный природный газ).

Государственный департамент США подтвердил, что Трамп не планирует отменять санкции, которые были введены против Кремля. Также Белый дом остается готовым к более жестким санкциям против России, если российский правитель Владимир Путин не захочет договариваться о мире.