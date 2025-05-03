Европа ищет замену оружию США, пока Трамп шантажирует НАТО

Европа больше не может полагаться на США

На фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Брюсселем, Европа пытается найти новые источники поставок вооружения. При этом там не хотят полностью отказывать от американского оружия.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на свои источники. Отмечается, что наиболее чувствительной стала программа покупки самолетов F-35, из-за чего европейский военпром задумался о создании собственного аналога. Однако дело не только в авиации.

По данным издания, чиновники американского президента Дональда Трампа требуют, чтобы европейские страны нарастили расходы обороны до 5% ВВП, хотя и сами США этого показателя не достигают. По данным Der Spiegel новый посол США при НАТО Мэтью Витакер даже пригрозил европейским послам, что Трамп не приедет на заседание Альянса в июне, если это не будет сделано.

"Сначала немцы думали, что американцы говорят об этих пяти процентах не всерьез, что это только тактика переговоров. Но теперь они верят Витакеру на слово", – пишет Spiegel.

С другой стороны, европейские страны и сами в большинстве соглашаются, что их оборонительные расходы слишком низки. Поэтому НАТО было поручено определить, какие его возможности проседают и нуждаются в восполнении. По данным Newsweek, представитель правительства одной из стран центральной Европы сообщил, что ПВО будут основным приоритетом на ближайшие два десятилетия.

"Будущее противовоздушной обороны будет зависеть от Европы", — сказал источник издания и добавил, что сейчас там ищут альтернативы системам Patriot.

Как сообщалось ранее, Трамп согласился продолжать продавать Украине оружие и, по данным СМИ, уже одобрил пакет на 50 миллионов долларов.