Пил или не пил? Видео с Трампом в Эр-Рияде взрывает соцсети и вызывает волну споров

Такой жест вызвал волну спекуляций

В сети стало вирусным видео с участием президента США Дональда Трампа во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Дело в том, что пользователи соцсетей обратили внимание на то, как американский лидер отказался пить местный напиток — "кахву".

Встреча между Трампом и Мухаммедом бин Салманом состоялась во вторник, 13 мая в Эр-Рияде, где они подписали в итоге несколько соглашений. В ходе их беседы им подали чашки кофе. Американский президент взял чашку, немного подержал ее в руках, а затем поставил ее на стол.

Такой жест вызвал волну спекуляций. Многие американские пользователи утверждали, что Трамп мог отказаться от напитка из-за строгих протоколов безопасности. Другие предполагали, что напиток мог содержать кофеин, которого Трамп, как известно, избегает.

Справка: "Кахва" — это арабский напиток, который состоит из молотых кофейных зерен высшего качества, обогащенных экзотическими специями, такими как имбирь, корица и кардамон. Он является нематериальным культурным наследием арабских стран, утвержденным ЮНЕСКО.

"Если вы не знаете, что в вашей еде, не ешьте ее. Если вы не знаете, что в вашей воде, не пейте ее. Если вы не знаете, что в вашей вакцине, не принимайте ее. Принцип очень прост", — прокомментировал один американец.

Другой написал: "Я читал, что Трамп не употребляет кофеин. Возможно, поэтому он отказался от этого напитка".

Однако пользователи из Саудовской Аравии опровергли эти утверждения. Они поделились скриншотами с других ракурсов, на которых видно, что Трамп пил из чашки.

Стоит отметить, что рацион Трампа не является сбалансированным и в нем мало здоровой пищи. Он предпочитает фастфуд, а за день может выпить до 12 банок диетической колы. А из-за не любви к завтракам, обходится без еды по 14-16 часов. А если он все же и завтракает, то выбирает — жареный бекон, яичницу, сладкие мафины или тосты с джемом.

В обеденное время президент США предпочитает фастфуд из McDonald’s или KFC. Трамп также любит мясной рулет, сырную пиццу и пепперони, из супов предпочитает тыквенный крем-суп. На десерт Трамп выбирает и круассаны, и мафины, и даже брауни, и печенье Ореоили Vienna fingers. Он любит шоколадный или ванильный коктейль.

На ужин Трамп предпочитает жареные стейки с кетчупом. А запивать все он любит диетической колой, которой днем может выпить до 12 банок. Раньше даже писали, что в его кабинете на столе есть особая кнопка, чтобы вызвать дополнительную баночку колы.

К тому же Трамп не пьет кофе, крепкий алкоголь, иногда может позволить себе пол бокала красного вина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп попал в курьезный момент во время разговора с журналистами — одна из них случайно задела его лицо микрофоном.