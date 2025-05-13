Саудовская Аравия нашла, как задобрить аппетиты Трампа неожиданным способом (видео)

Необычный жест сделали в рамках торжественного приема президента США.

В то время как Катар собирается подарить президенту США Дональду Трампу люксовый самолет, Саудовская Аравия пошла дальше и решила потешить американского лидера едой. И речь идет не о национальной кухне, ведь Эр-Рияд купил для Трампа мобильный McDonald’s.

Об этом во вторник, 13 мая, сообщает The Guardian со ссылкой на местные медиа. Отмечается, что данный жест сделали в рамках торжественного приема президента США.

Ожидается, что работоспособный мобильный McDonald’s будет сопровождать Трампа во время его пребывания. А как известно президент США большой любитель фастфуда. В обеденное время он отдает предпочтение McDonald’s или KFC. В McDonald’s Трамп заказывает два Биг Мака, два Филе-о-Фиш и шоколадный коктейль. В общей сложности такой обед, хоть и не основной прием пищи президента, имеет более 2400 калорий.

Также Трамп большой любитель "колы", но диетической. Она не входит в официальный ассортимент McDonald’s, хотя нельзя исключать, что для президента США и могут сделать исключение.

В Саудовской Аравии довольно много ресторанов американской сети, но их меню адаптировано под местные нормы. К примеру, вся еда халяль (всё то, что разрешено и допустимо в исламе), а некоторые заведения поделены на семейные и мужские залы.

Не обошлось и без казусов

Дело в том, что во время визита президент США, в отличие от госсекретаря Марко Рубио, отказался пить местный кофе, который предлагают почетным гостям. Традиционный кофе в Саудовской Аравии называют "кахва" и он является нематериальным культурным наследием арабских государств, подтвержденным ЮНЕСКО.

Сам напиток традиционно подают гостям. Его наливают небольшую порцию, а потом во время церемонии понемногу доливают. Заметим, что Трамп не пьет ни кофе, ни чай, а предпочитает газированные напитки.

Отметим, что уже есть первые результаты визита Трампа в Саудовскую Аравию, ведь страны заключили пакет соглашений на $600 млрд, охватывающий целый ряд отраслей, в том числе энергетику и оборону.

Добавим, что Трамп и госсекретарь США Марко Рубио с 11 по 14 мая посетят не только Саудовскую Аравию, но и Катар.

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