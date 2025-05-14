Пив чи не пив? Відео з Трампом в Ер-Ріяді підриває соцмережі та викликає хвилю суперечок

Такий жест викликав хвилю спекуляцій

У мережі стало вірусним відео за участю президента США Дональда Трампа під час зустрічі з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Річ у тому, що користувачі соцмереж звернули увагу на те, як американський лідер відмовився пити місцевий напій — "кахву".

Зустріч між Трампом і Мухаммедом бін Салманом відбулася у вівторок, 13 травня в Ер-Ріяді, де вони підписали в результаті кілька угод.

Такий жест викликав хвилю спекуляцій. Багато американських користувачів стверджували, що Трамп міг відмовитися від напою через суворі протоколи безпеки. Інші припускали, що напій міг утримувати кофеїн, якого Трамп, як відомо, уникає.

Довідка: "Кахва" — це арабський напій, який складається з мелених кавових зерен найвищої якості, збагачених екзотичними спеціями, такими як імбир, кориця та кардамон. Він є нематеріальною культурною спадщиною арабських країн, затвердженою ЮНЕСКО.

"Якщо ви не знаєте, що у вашій їжі, не їжте її. Якщо ви не знаєте, що у вашій воді, не пийте її. Якщо ви не знаєте, що у вашій вакцині, не приймайте її. Принцип дуже простий", — прокоментував один американець.

Інший написав: "Я читав, що Трамп не вживає кофеїну. Можливо, тому він відмовився від цього напою".

Однак користувачі з Саудівської Аравії спростували ці твердження.

Варто відзначити, що раціон Трампа не є збалансованим і в ньому мало здорової їжі. А за день може випити до 12 банок дієтичної коли. тости із джемом.

В обідній час президент США віддає перевагу фастфуду з McDonald’s або KFC. Трамп також любить м’ясний рулет, сирну піцу та пепероні, з супів віддає перевагу гарбузовому крем-супу. На десерт Трамп обирає і круасани, і мафіни, і навіть брауні, і печиво Орео або Vienna fingers. Він любить шоколадний чи ванільний коктейль.

На вечерю Трамп віддає перевагу смаженим стейкам з кетчупом. А запивати все він любить дієтичною колою, якою вдень може випити до 12 банок. Раніше навіть писали, що у його кабінеті на столі є особлива кнопка, щоб викликати додаткову баночку кіл.

До того ж Трамп не п’є кави, міцний алкоголь, іноді може дозволити собі пів келиха червоного вина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп потрапив у курйозний момент під час розмови з журналістами — одна з них випадково зачепила його обличчя мікрофоном.