Трамп и Зеленский стали героями мемов после встречи в Ватикане: собрали самую смешную подборку

Присутствует даже черный юмор

26 апреля в Ватикане, на церемонии прощания с Папой Франциском, состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Соцсети заполонили забавные мемы — пользователи живо обыгрывали это неожиданное событие с юмористическим подходом.

В этом материале "Телеграф" собрал самые смешные картинки.

На одном из мемов Зеленский и Трамп сидят возле какого-тозаведения, а над ними раскрыты зонты с логотипами популярного украинского пива. Такая сцена создает комический контраст с серьезностью места реальной встречи.

В сети также распространилась шутка о том, что Папа Франциск даже после смерти якобы организовал для представителей США и Украины возможность увидеться лично.

Не менее метким и актуальным стал мем об украинской традиции — угощение конфетами на кладбище. В юмористической версии Зеленский объясняет Трампу "ломаным" украинско-английским, что на кладбище конфеты брать нельзя.

Еще один мем объединил реальное фото встречи со вставкой парня, который держит крест в рамке на заднем плане, что придало картине сюрреалистичность.

Другая популярная шутка изображает саммит Трампа и Зеленского на пластиковых стульях возле заведения с вывеской "Шаурма на угле". Двое политиков выглядят так, будто просто решили перекусить в скромном уличном кафе, что выглядит особенно забавно.

На фото ниже изображены 2 телефона с одинаковыми обоями: на одних – Зеленский, на других – Трамп. Над изображением размещена надпись "Love is…" с красным сердцем, что усилило юмористический контекст.

Украинцы в этой меме намекнули и на недавнее громкое заявление американского лидера. "Владимир, стоп!", – написали на картинке.

Еще подборка актуальных и метких шуток. Некоторые из них высмеяли и Путина.

Благодаря неожиданным сочетаниям серьезного и абсурдного эта серия мем быстро стала вирусной и вызвала бурную реакцию в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к Пасхе украинцы всегда активно готовятся к празднованию. Тем временем сеть взорвали шутки и мемы, посвященные этой теме.