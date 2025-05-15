Мелания и Трамп развелись? Появились новые важные детали

Первую леди США очень редко видят в Белом доме

Первая леди США Мелания Трамп редко появляется на публике вместе с мужем Дональдом Трампом и практически не живет с ним в Белом доме. Эта ситуация вызвала многочисленные слухи о том, что их брак далек от традиционного понимания и что супруги уже давно ведут раздельный образ жизни.

Новыми подробностями семейной жизни Мелании и Дональда Трампа поделился автор скандальной книги о президенте США, журналист Майкл Вулфф в подкасте The Daily Beast. Он считает, что супруги разошлись.

В СМИ давно пишут, что Мелания редко появляется в Белом доме время второго президентского срока Дональда Трампа. С момента его инаугурации она появлялась там менее 14 дней.

Мелания и Дональд Трамп, Фото: Getty Images

"Они явно не состоят в браке в том смысле, в каком мы обычно понимаем это слово. И, думаю, можно точнее сказать, что они живут раздельной жизнью. Они разошлись" — сказал Вулфф.

Но в ответ на эти заявления директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чонг резко раскритиковал журналиста, назвав его "идиотом", обвинив в распространении лжи.

Известно, что за последние месяцы первая леди США появилась рядом с мужем на публике лишь несколько раз — в частности, на похоронах Папы Римского Франциска, в день своего 55-летия. Но как только они вернулись в США, то разъехались в разные стороны: Мелания села в автомобиль, а Дональд Трамп направился к вертолету.

Мелания и Дональд Трамп в Ватикане, Фото: Getty Images

Источники сообщают, что Меланию напугали покушения на Трампа и она начала беспокоиться о безопасности своей семьи. Сейчас первая леди США старается избегать внимания, она ведет свою собственную жизнь и присоединяется к Дональду, когда это уместно.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас Мелания Трамп и чем занимается. Первая леди США редко видится с президентом за ужином.