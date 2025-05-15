Меланія і Трамп розлучилися? З’явилися нові важливі деталі

Першу леді США дуже рідко бачать у Білому домі

Перша леді США Меланія Трамп рідко з’являється на публіці разом із чоловіком Дональдом Трампом і практично не живе з ним у Білому домі. Ця ситуація викликала численні чутки про те, що їхній шлюб далекий від традиційного розуміння і що подружжя вже давно веде роздільний спосіб життя.

Новими подробицями сімейного життя Меланії та Дональда Трампа поділився автор скандальної книги про президента США, журналіст Майкл Вулфф у підкасті The Daily Beast. Він вважає, що подружжя розійшлося.

У ЗМІ давно пишуть, що Меланія рідко з’являється у Білому домі під час другого президентського терміну Дональда Трампа. З моменту його інавгурації вона з’являлася там менше ніж 14 днів.

Меланія та Дональд Трамп, Фото: Getty Images

"Вони явно не перебувають у шлюбі в тому сенсі, в якому ми зазвичай розуміємо це слово. І, думаю, можна точніше сказати, що вони живуть роздільним життям. Вони розійшлися", — сказав Вулфф.

Але у відповідь на ці заяви директор із комунікацій Білого дому Стівен Чонг різко розкритикував журналіста, назвавши його "ідіотом", звинувативши у поширенні брехні.

Відомо, що за останні місяці перша леді США з’явилася поряд із чоловіком на публіці лише кілька разів — зокрема на похороні Папи Римського Франциска, у день свого 55-річчя. Але як тільки вони повернулися до США, то роз’їхалися в різні боки: Меланія сіла в автомобіль, а Дональд Трамп попрямував до вертольота.

Меланія та Дональд Трамп у Ватикані, Фото: Getty Images

Джерела повідомляють, що Меланію налякали замахи на життя Трампа, і вона почала турбуватися про безпеку своєї родини. Зараз перша леді США намагається уникати уваги, вона веде своє життя і приєднується до Дональда, коли це доречно.

"Телеграф" писав раніше, де зараз Меланія Трамп і чим займається. Перша леді США рідко зустрічається з президентом за вечерею.