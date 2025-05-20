Трамп снова набросился на Байдена, несмотря на его диагноз: причина удивила

У Байдена обнаружили рак простаты с метастазированием в кости

Президент США Дональд Трамп говорит, что вероятнее "кто-то скрывал факты" о состоянии здоровья 46-го президента Джо Байдена. Ведь действующего главу Штатов удивляет то, что рак простаты не обнаружили у его коллеги еще год назад во время ежегодного осмотра.

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что Трамп посочувствовал Байдену, но предположил, что его команда все же могла скрывать этот диагноз вместе со снижением когнитивной активности мозга.

На вопрос о диагнозе своего предшественника Трамп ответил: "Я считаю, что это очень грустно, на самом деле. Я удивлен, что общественность не была поставлена в известность давно, потому что, чтобы дойти до девятой стадии, это долгое время".

Заметим, что у Байдена рак простаты девятого балла по шкале Глисона, то есть это агрессивное течение со стремительным метастазированием. Метастазы обнаружены в костях.

После первых сообщений об этой страшной болезни Трамп посочувствовал Байдену, но и не скрыл своего скептицизма. Ведь ему кажется, что рак такой степени обнаружили гораздо раньше, но почему-то скрыли этот факт.

"Почему это заняло так много времени? Я имею в виду, что это занимает много времени, могут потребоваться годы, чтобы добиться такого уровня опасности", – сказал он.

По словам Трампа, следует выяснить, действительно ли команда Байдена или врачи сознательно скрывали диагноз и раскрыли его тогда, когда уже нельзя было молчать. В то же время действующий глава США с теплом отзывался о враче Уолтере Риде, который следил за здоровье экс-президента.

Добавим, что врачи подтвердили возможность того, что рак у Байдена развился менее чем через год. Поэтому его не нашли год назад на очередном медосмотре. Но были и те, кто поддержал скептическую позицию Трампа.

Издание отмечает, что последнее медицинское обследование Байдена в больнице имени Уолтера Рида состоялось в феврале 2024 года под наблюдением его личного врача, доктора Кевина О’Коннора. Он признал тогдашнего президента "пригодным к исполнению обязанностей" и сказал, что "нет новых беспокойств" по его здоровью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как впервые Трамп прокомментировал информацию о раке Байдена.