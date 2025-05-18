У экс-президента США Байдена диагностировали агрессивную форму рака – СМИ

Сейчас Байден и его близкие рассматривают варианты лечения, консультируясь с врачами.

У 46-го президента США Джозефа Байдена врачи диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Сейчас Байден и его семья рассматривают варианты лечения.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на официальное заявление офиса Байдена, сделанное 18 мая. Пресс-служба экс-президента подтвердила тяжелый диагноз.

"На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании. В пятницу у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (группа 5) с метастазами в кости… Несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его", – говорится в заявлении.

Сейчас Байден и его близкие рассматривают варианты лечения, консультируясь с врачами, добавили в пресс-службе. Там пообещали держать общественность США в курсе состояния здоровья экс-президента Соединенных Штатов.

Рак с метастазами – это агрессивное и активно прогрессирующее состояние болезни, при котором раковые клетки из первичной опухоли распространяются на другие части тела, образуя вторичные опухоли – метастазы. Эта стадия рака нуждается в тяжелом лечении, в том числе возможном хирургическом вмешательстве, а также паллиативном оказании помощи больному.

Отметим, что, по данным СМИ, экс-президент США Джо Байден еще в 2023 году демонстрировал значительные провалы в памяти. Ведь при допросе он не мог вспомнить, когда умер его сын Бо и другие факты из личной жизни. А перед выборами президента в 2024 году состояние здоровья Байдена ухудшилось настолько, что его советники рассматривали возможность использования инвалидной коляски в случае переизбрания на второй срок.

Впрочем, состояние здоровья не помешало Байдену публично выступить в апреле, где он впервые высказался о работе новой администрации Дональда Трампа. Он подверг Белый дом жесткой критике, заявив, что за почти 100 дней работы администрация причинила Соединенным Штатам исключительно вред и разрушение.