"Это не моя война": Трамп отказался усиливать санкции против Кремля и наделал сомнительных заявлений

Трамп заявил, что он всю жизнь заключал соглашения, поэтому не хочет "сделать гораздо хуже", усилив санкции.

Президент США Дональд Трамп отказался усиливать санкции против России из-за нежелания Кремля пойти на мирное соглашение с Украиной. Трамп заявил, что, мол, не хочет "сделать гораздо хуже" – но он, по его словам, не исключает применения усиления санкций в будущем.

Об этом Трамп заявил во время выступления перед прессой в розарии Белого дома, передает CNN. Трамп подтвердил журналистам, что не планирует ужесточать санкции против России – по его словам, якобы "есть шанс" на то, чтобы добиться прогресса в вопросе мирного соглашения и прекращения огня между Украиной и россиянами.

"Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать это гораздо хуже. Но может быть момент, когда это произойдет", – заявил он.

Немного смешно, что Трамп во время выступления своеобразным образом "поймал биполярку": так, он заявил журналистам, что он не призывал Путина остановиться, но уже через минуту подтвердил, что сказал Путину в свое время "ты должен это остановить", имея в виду войну. Кроме того, он снова заявил, что война в Украине – "не моя война" и сделал ряд других весьма сомнительных заявлений.

"Я всю жизнь заключал соглашения, и если бы я считал, что президент Путин не хочет закончить это, я бы даже не говорил об этом, потому что я бы просто вышел (из переговоров). Я думаю, что ему уже надоело. Я думал, что есть большая вероятность, 50/50, что он скажет "Я хочу забрать всю территорию". И тогда была бы другая проблема. Но я верю, что он хочет остановиться, я почти уверен… Это не моя война. Мы вмешались во что-то, во что не должны были вмешиваться. И было бы гораздо лучше, если бы мы этого не сделали. Я думаю, что у меня есть определенная (красная) линия, но я не буду говорить, потому что это сделает переговоры еще сложнее, чем они сейчас", – заявил он прессе.

Отметим, заявления Трампа не совпадают с тем, что сообщили в Европе. Там заявили, что европейские страны усилят санкции против России, а соответствующее решение уже поддержали Соединенные Штаты, несмотря на состоявшийся 19 мая разговор президента Дональда Трампа с российским правителем Путиным.

Напомним, что в понедельник, 19 мая, Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Он считает, что длившаяся два часа беседа была "хорошей", а тон — "прекрасным". О результатах разговора Трамп сообщил Владимиру Зеленскому, а также уведомил руководство Евросоюза, Франции, Италии, Германии, Финляндии и Папу Римского. По его словам, Ватикан выразил заинтересованность в возможной организации переговорного процесса. "Пусть процесс начнется", — заявил Трамп.

В то же время, Трамп отметил, что Соединенные Штаты не будут брать на себя роль посредника в мирном процессе. Путин же не продемонстрировал никаких признаков отказа от своих нереалистичных требований. На этом фоне европейские лидеры, также присутствовавшие во время отдельного звонка с Трампом после разговора с Путиным, выразили обеспокоенность возможными односторонними решениями американского президента.