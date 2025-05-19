"Говорили больше часа": Зеленский рассказал о втором звонке Трампа за день

Украина готова начать работу над подготовкой следующей встречи с россиянами

После телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп связался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Еще один разговор был до этого.

Слова Зеленского передает РБК-Украина. Он отметил, что во время разговора был поднят вопрос готовности США к более серьезным шагам в отношении России, вроде введения санкций.

"Первый звонок был, мы с ним проговорили о том, что очень важно для Украины. Это прекращение огня, это, в принципе, безусловные вещи, которые мы обсуждали и в Стамбуле, и постоянно до этого", — сказал он.

По словам главы государства, Украина и союзники рассматривают возможность проведения новой встречи с РФ. Состояться она может в Турции, Ватикане или Швейцарии.

"Я попросил его перед его разговором с Путиным не принимать решения об Украине без нас. Для нас это важные вещи и очень важные. Ну и мы договорились, что будет у нас потом контакт после его разговора с Путиным. У нас сейчас был разговор достаточно длинный, я думаю, что больше часа", — добавил Зеленский.

Напомним, Путин по итогу разговора с Трампом внезапно заговорил о том, что Украина и Россия должны найти компромисс, который устроит обе страны.