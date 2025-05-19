Внезапно: Трамп тепло высказался про больного раком Байдена и пожелал ему выздоровления

Американские СМИ уже подхватили заявление Трампа по поводу болезни Байдена

Президент США Дональд Трамп, обычно обвиняющий своего предшественника Джозефа Байдена "во всех смертных грехах", внезапно очень тепло отозвался о нем на фоне новости об обнаружении у Байдена агрессивной формы рака простаты. Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

Об этом президент США написал в собственной соцсети Truth Social. В сообщении сказано, что Трамп и его жена "расстроены" новостью о раке, обнаруженном у Байдена врачами.

"Мелания и я огорчены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и лучшие пожелания (жене экс-президента) Джилл и семье, и мы желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления", — написал он.

Американские СМИ уже подхватили заявление Трампа по поводу болезни Байдена. Отмечается, что это неожиданное сочувствие в адрес 46-му президента США со стороны Трампа, который обычно критикует Байдена за все, что только возможно и не прекратил делать этого даже после того, как Байден выбыл из предвыборной гонки в 2024 году, а сам Трамп выиграл президентские выборы.

Отметим, что, по данным СМИ, экс-президент США Джо Байден еще в 2023 году демонстрировал значительные провалы в памяти. Ведь при допросе он не мог вспомнить, когда умер его сын Бо и другие факты из личной жизни. А перед выборами президента в 2024 году состояние здоровья Байдена ухудшилось настолько, что его советники рассматривали возможность использования инвалидной коляски в случае переизбрания на второй срок.

Впрочем, состояние здоровья не помешало Байдену публично выступить в апреле, где он впервые высказался о работе новой администрации Дональда Трампа. Он подверг Белый дом жесткой критике, заявив, что за почти 100 дней работы администрация принесла Соединенным Штатам исключительно вред и разрушение.