Трамп знову накинувся на Байдена попри його діагноз: причина здивувала

У Байдена виявили рак простати з метастазування у кістки

Президент США Дональд Трамп каже, що ймовірніше "хтось приховував факти" про стан здоров'я 46-го президента Джо Байдена. Адже чинного голову Штатів дивує те, що рак простати не виявили у його колеги ще рік назад під час щорічного огляду.

Про це пише The Telegraph. Зазначається, що Трамп поспівчував Байдену, але припустив, що його команда все ж могла приховувати цей діагноз в купі зі зниженням когнітивної активності мозку.

На запитання про діагноз свого попередника Трамп відповів: "Я вважаю, що це дуже сумно, насправді. Я здивований, що громадськість не була повідомлена давно, бо щоб дійти до дев’ятої стадії, це довгий час".

Зауважимо, що Байден має рак простати дев'ятого балу за шкалою Глісона, тобто це агресивний перебіг зі стрімким метастазуванням. Наразі метастази виявлено у кістках.

Після перших повідомлень про цю страшну хворобу Трамп поспівчував Байдену, але і не приховав свого скептицизму. Адже йому здається, що рак такого ступеня виявили набагато раніше, але чомусь приховали цей факт.

"Чому це зайняло так багато часу? Я маю на увазі, що це займає багато часу, можуть знадобитися роки, щоб досягти такого рівня небезпеки", – сказав він.

За словами Трампа, слід з'ясувати, чи дійсно команда Байдена або лікарі свідомо приховували діагноз і розкрили його тоді, коли вже не можна було мовчати. Водночас чинний голова США з теплом відгукувався про лікаря Волтера Ріда, який слідкував за здоров'я експрезидента.

Додамо, що лікарі підтвердили можливість того, що рак у Байдена розвинувся менше ніж за рік. Тому його не виявили рік назад на черговому медогляді. Але були і ті, хто підтримали скептичну позицію Трампа.

Видання зазначає, що останній медичний огляд Байдена у лікарні імені Волтера Ріда відбувся у лютому 2024 року під наглядом його особистого лікаря, доктора Кевіна О'Коннора. Він визнав тодішнього президента "придатним до виконання обов'язків" і сказав, що "немає нових занепокоєнь" щодо його здоров'я.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вперше Трамп прокоментував інформацію про рак Байдена.