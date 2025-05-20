Из-за рака простаты: против жены Байдена могут завести уголовное дело

В сети появилась масса сообщениями в адрес Джилл Байден

Бывшей первой леди, супруге Джо Байдена Джилл Байден могут предъявить уголовные обвинения в "жестоком обращении с пожилыми людьми" за то, что она якобы игнорировала проблемы со здоровьем своего мужа. Не так давно стало известно, что у экс-президента обнаружен рак простаты с метастазами в кости.

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на сотрудника минюста США, от которого и последовало предложение об объявлении обвинения. В материале указано, что якобы Джилл Байден знала о проблемах мужа, но все же настояла на том, чтобы он принимал участие в президентских выборах.

Лео Террелл, старший советник помощника генерального прокурора по гражданским правам, сделал репост поста на свою страницу в социальную сеть Х, в котором политический комментатор написал, что якобы Джилл Байден знала о заболевании мужа:

"Она знала о проблемах со здоровьем президента Байдена. Но все равно хотел, чтобы он баллотировался на пост президента. Зло".

В комментариях под этим постом также появился следующий комментарий:

"Его медицинская бригада должна была заметить это много лет назад! Позор Джилл и всем, кто отвернулся и проигнорировал это! Они действительно виновны в жестоком обращении с пожилыми людьми", — пишут в соцсетях.

"В результатах ежегодных медицинских осмотров Байдена, опубликованных в период его президентства с 2021 по 2025 год, ничего не упоминается о скрининге на простат-специфический антиген (ПСА), который используется для выявления ранних признаков рака предстательной железы и рекомендуется Американским онкологическим обществом мужчинам старше 50 лет", — говорится в материале.

Стоит добавить, что вчера вечером сын Дональда Трампа "подколол" супругу Байдена, что якобы она "доктор" и не могла не заметить рак у мужа. Однако дело в том, что бывшая первая леди является доктором педагогических наук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Байден еще в 2023 году демонстрировал значительные провалы в памяти. Ведь при допросе он не мог вспомнить, когда умер его сын Бо и другие факты из личной жизни. А перед выборами президента в 2024 году состояние здоровья Байдена ухудшилось настолько, что его советники рассматривали возможность использования инвалидной коляски в случае переизбрания на второй срок.