Через рак простати: проти дружини Байдена можуть порушити кримінальну справу

У мережі з’явилася маса повідомленнями на адресу Джилл Байден

Колишній першій леді, дружині Джо Байдену Джилл Байден можуть висунути кримінальні звинувачення в "жорстокому поводженні з літніми людьми" за те, що вона нібито ігнорувала проблеми зі здоров’ям свого чоловіка. Нещодавно стало відомо, що в експрезидента виявлено рак простати з метастазами в кістки.

Про це повідомляє The New York Post з посиланням на співробітника мін’юсту США, від якого і була пропозиція про оголошення звинувачення. У матеріалі зазначено, що нібито Джилл Байден знала про проблеми чоловіка, але все ж таки наполягла на тому, щоб він брав участь у президентських виборах.

Лео Террелл, старший радник помічника генерального прокурора з цивільних прав, зробив репост посту на свою сторінку в соціальну мережу Х, в якому політичний коментатор написав, що Джілл Байден нібито знала про захворювання чоловіка:

"Вона знала про проблеми зі здоров’ям президента Байдена. Але все одно хотіла, щоб він балотувався на пост президента. Зло".

У коментарях під цією посадою також з’явився наступний коментар:

"Його медична бригада мала помітити це багато років тому! Ганьба Джилл і всім, хто відвернувся і проігнорував це! Вони дійсно винні в жорстокому поводженні з літніми людьми", — пишуть у соцмережах.

"У результатах щорічних медичних оглядів Байдена, опублікованих у період його президентства з 2021 по 2025 рік, нічого не згадується про скринінг на простат-специфічний антиген (ПСА), який використовується для виявлення ранніх ознак раку передміхурової залози і рекомендується Американським онкологічним. матеріал.

Варто додати, що вчора ввечері син Дональда Трампа "підколов" дружину Байдена, що нібито вона "лікаря" і не могла не помітити рак у чоловіка. Однак річ у тому, що колишня перша леді є професором педагогічних наук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Байден ще 2023 року демонстрував значні провали в пам’яті. Адже під час допиту він не міг згадати, коли помер його син Бо та інші факти з особистого життя. А перед виборами президента у 2024 році стан здоров’я Байдена погіршився настільки, що його радники розглядали можливість використання інвалідного візка у разі переобрання на другий термін.