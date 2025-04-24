Не зря он дружит с Путиным: президент ЮАР огорошил заявлением об уступках Украины России

Рамафоса связывает мир для Украины с территориальными уступками

Южная Африка предлагает Украине рассмотреть возможность территориальных уступок для завершения войны с Россией. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что это может быть одна из предпосылок достижения мира.

В то же время он отметил важность безусловного прекращения огня как первого шага. Об этом президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Представительница NPR (радио — Ред.) спросила, готова ли Украина отказаться от некоторых территорий. Это то, что мы считаем одной из предпосылок. Но мы должны фокусироваться на желании, готовности Украины идти к безусловному прекращению огня", — подчеркнул Рамафоса.

По словам президента ЮАР, само прекращение огня без дополнительных условий может задать верный тон для дальнейших переговоров. Он считает, что согласие президента Зеленского на безусловное прекращение огня следует воспринимать положительно, а не как отказ от территорий.

Рамафоса также подчеркнул, что территориальные вопросы должны решаться за столом переговоров. "Если будет введен режим прекращения огня, то это станет началом возобновления доверия, в рамках которого можно уже дальше обсуждать многие вопросы", — добавил он.

Тем временем Владимир Зеленский срочно возвращается из Африки в Украину из-за массированного ракетного удара России. После встречи с президентом ЮАР глава украинского государства отменил остальную программу визита. Министр иностранных дел останется в ЮАР, чтобы провести все запланированные встречи.

Несмотря на обострение ситуации, президенту США Дональду Трампу передали новый мирный план. Во время пресс-конференции в ЮАР Зеленский рассказал, что переговоры в Лондоне 23 апреля были "непростыми, но конструктивными". По его словам, американская сторона представила свое видение, а после обсуждения "на бумаге появились соответствующие пункты".

"Я считаю, что сейчас этот формат находится на столе у президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может находиться в любом соглашении", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп выйдет из переговоров по Украине через пару недель. Военный аналитик объяснил причину.