Байдена критиковал, а сам? Трамп попал в конфуз перед журналистами (видео)

Недавно он хвастался своими умственными способностями

Дональд Трамп, на днях набросившийся на Джо Байдена — своего предшественника на посту президента США, из-за его диагноза, попал в конфуз. Он хвастался, что получил самые высокие баллы при прохождении когнитивного теста, однако его поведение ставит это под сомнение.

Видео дезориентированного Трампа опубликовал Telegram-канал "Дзеркало тижня". Он потерялся в пространстве и ушел не в ту сторону после общения с журналистами. Ситуацию пытался спасти спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, направив Трампа в нужном направлении.

Трамп хвастался своими умственными способностями

Около месяца назад Трамп заявил, что успешно прошел тест по оценке когнитивных способностей. По его словам, он прошел проверку, поскольку "хотел быть несколько другим, чем Байден". В ходе избирательной кампании физическое здоровье Джо Байдена не раз становилось предметом нападок со стороны Трампа.

Президент США хоть и младше своего предшественника Байдена (82 года), однако ненамного. 14 июня Трампу исполнится 79 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп испугался шифра из раковин. Эти цифры имеют зловещий смысл.