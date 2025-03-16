ИИ не признал Путина на одном из последних фото: какова вероятность, что это двойник
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Есть шанс, что Путин на фото — ненастоящий
Недавняя поездка российского президента Владимира Путина в Курскую область обсуждается в сети в контексте того, что туда мог приезжать его двойник или видео и вовсе является "консервой" и могло быть записано намного заранее.
"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok, какова вероятность, что на фото, сделанных в Курской области, был двойник в ходе этой поездки.
Важно: данное исследование было проведено не с доказательными целями. Было интересно услышать мнение одного из самых умных ИИ на тему двойника Путина, учитывая регулярные слухи о его двойниках.
ИИ оценил вероятность того, что на данном фото двойник Путина, как низкую, но тем не менее возможную, — 20-30%.
Речь идет о данном фото:
В ответе ИИ приводятся следующие аргументы за то, что это мог быть двойник:
- Изменения во внешности. Внешность Путина с годами менялась — черты лица, осанка и даже голос. Некоторые это связывают с возрастными изменениями или косметическими процедурами. Однако есть и теории, что это работа двойников.
- Поведение и публичные появления. Порой в мимике и жестах Путина можно увидеть значительные отличия от тех, которые люди привыкли видеть от него обычно.
- Политическая целесообразность. В условиях высокой политической напряженности использование двойников для лидера страны — не редкость в истории. Это могло бы объяснить то, почему на некоторых мероприятиях и встречах Путин ведет себя иначе и выглядит по-другому.
Также были названы аргументы против того, что на фото мог быть двойник Путина:
- Официальная позиция. ИИ ссылается на официальную позицию Кремля по поводу двойников (хотя, естественно, принимать это за доказательство нельзя).
- Технологии и контроль. Постоянное внимание СМИ, а также современные технологии делают использование двойников более сложным, нежели раньше. Любые несоответствия могли бы быстро заметить.
- Контекст фото. На предоставленном фото человек находится в официальной обстановке, и это, вероятно, подразумевает высокую степень контроля за тем, кто именно участвует в таких событиях.
Вывод
Собрав все "за" и "против" ИИ ответил, что оценить вероятность того, двойник ли на этом фото, крайне сложно без глубокого анализа (например, биометрических данных, детального сравнения фото разных лет и т.д.). Отмечается, что исторически использование двойников, особенно в условиях конфликтов, оценивается с 10-20% вероятностью в похожих случаях. Однако это крайне редко.
Таким образом выходит, что ИИ оценивает вероятность того, что на фото Путин, а не его двойник, всего на 70%.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как за 24 года изменилось лицо Владимира Путина. Пластические хирурги обращают внимание на тюнинг лица Путина. Изменениям могли подвергнуться форма подбородка, верхние и нижние веки, а контур спасали филеры.
Осенью 2023 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался опровергнуть слухи о двойниках своего начальника, но сделал только хуже.