ИИ не признал Путина на одном из последних фото: какова вероятность, что это двойник

Есть шанс, что Путин на фото — ненастоящий

Недавняя поездка российского президента Владимира Путина в Курскую область обсуждается в сети в контексте того, что туда мог приезжать его двойник или видео и вовсе является "консервой" и могло быть записано намного заранее.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok, какова вероятность, что на фото, сделанных в Курской области, был двойник в ходе этой поездки.

Важно: данное исследование было проведено не с доказательными целями. Было интересно услышать мнение одного из самых умных ИИ на тему двойника Путина, учитывая регулярные слухи о его двойниках.

ИИ оценил вероятность того, что на данном фото двойник Путина, как низкую, но тем не менее возможную, — 20-30%.

Речь идет о данном фото:

В ответе ИИ приводятся следующие аргументы за то, что это мог быть двойник:

Изменения во внешности . Внешность Путина с годами менялась — черты лица, осанка и даже голос. Некоторые это связывают с возрастными изменениями или косметическими процедурами. Однако есть и теории, что это работа двойников.

. Внешность Путина с годами менялась — черты лица, осанка и даже голос. Некоторые это связывают с возрастными изменениями или косметическими процедурами. Однако есть и теории, что это работа двойников. Поведение и публичные появления . Порой в мимике и жестах Путина можно увидеть значительные отличия от тех, которые люди привыкли видеть от него обычно.

. Порой в мимике и жестах Путина можно увидеть значительные отличия от тех, которые люди привыкли видеть от него обычно. Политическая целесообразность. В условиях высокой политической напряженности использование двойников для лидера страны — не редкость в истории. Это могло бы объяснить то, почему на некоторых мероприятиях и встречах Путин ведет себя иначе и выглядит по-другому.

Также были названы аргументы против того, что на фото мог быть двойник Путина:

Официальная позиция. ИИ ссылается на официальную позицию Кремля по поводу двойников (хотя, естественно, принимать это за доказательство нельзя).

ИИ ссылается на официальную позицию Кремля по поводу двойников (хотя, естественно, принимать это за доказательство нельзя). Технологии и контроль. Постоянное внимание СМИ, а также современные технологии делают использование двойников более сложным, нежели раньше. Любые несоответствия могли бы быстро заметить.

Постоянное внимание СМИ, а также современные технологии делают использование двойников более сложным, нежели раньше. Любые несоответствия могли бы быстро заметить. Контекст фото. На предоставленном фото человек находится в официальной обстановке, и это, вероятно, подразумевает высокую степень контроля за тем, кто именно участвует в таких событиях.

Вывод

Собрав все "за" и "против" ИИ ответил, что оценить вероятность того, двойник ли на этом фото, крайне сложно без глубокого анализа (например, биометрических данных, детального сравнения фото разных лет и т.д.). Отмечается, что исторически использование двойников, особенно в условиях конфликтов, оценивается с 10-20% вероятностью в похожих случаях. Однако это крайне редко.

Таким образом выходит, что ИИ оценивает вероятность того, что на фото Путин, а не его двойник, всего на 70%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как за 24 года изменилось лицо Владимира Путина. Пластические хирурги обращают внимание на тюнинг лица Путина. Изменениям могли подвергнуться форма подбородка, верхние и нижние веки, а контур спасали филеры.

Осенью 2023 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался опровергнуть слухи о двойниках своего начальника, но сделал только хуже.