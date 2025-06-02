У Байдена є клони? Трамп поширює божевільну теорію змови

Глава США Трамп схильний до конспірологічних теорій та поширення дезінформації

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social безпідставну теорію змови, що його попередника на посту президента Джо Байдена було нібито "страчено" у 2020 році. Його роль нібито грають "клони" чи "роботизовані істоти".

Що сталося

Як розповідає NBC News 31 травня Трамп поділився постом анонімного користувача, який стверджував, що Джо Байден був страчений ще у 2020 році, і що його нібито замінили на "клона", "двійника" та "роботизовану істоту без душі та розуму". Оригінальний допис було створено анонімним обліковим записом, що регулярно публікує абсурдні теорії змови. Президент США поширив його на свою 10-мільйонну аудиторію без жодних коментарів.

Зазначається, що Трамп схильний до конспірологічних теорій та поширення дезінформації. Так, раніше він поширював фейкові твердження про нібито фальсифікації на виборах 2020 року, ставив під сумнів громадянство експрезидента Барака Обами, а також робив заяви про гаїтянських іммігрантів, які нібито "їдять домашніх улюбленців". Усі ці твердження були неодноразово спростовані.

Що таке "теорія змови"

Теорія змови — це пояснення подій чи ситуацій таємною змовою або скоординованими зусиллями впливових осіб чи груп, яке суперечить офіційним версіям. Персонажі конспірологічних теорій — від урядів та корпорацій до таємних товариств до інопланетян.

Конспірологічні теорії ставлять під сумнів офіційні пояснення подій та спираються на непрямі докази, припущення або неправильно витлумачені факти. Їхні адепти вважають, що "справжня" історія активно приховується, а відсутність переконливих доказів пояснюється "таємницею змови".

Теорії змови — дуже давній винахід. Коли у 64 році нашої ери у Римі спалахнула пожежа, яка знищила або пошкодила більшість кварталів міста, Римом поповзли чутки, що пожежу влаштував імператор Нерон. Він у відповідь запустив чутки, що Рим підпалили християни, — що спричинило хвилю погромів.

Теорія "двійників" відомих людей — поширене явище

Тема двійників у політиці доволі поширена. Зокрема вважається, що французький імператор Наполеон Бонапарт по всій Європі розшукував людей, схожих на себе та активно використовував їх. Використання двійників також приписують очільнику нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру, президенту Венесуели Ніколасу Мадуро, а напередодні президентських виборів у США у 2016 році соціальні мережі та ЗМІ писали, що Гілларі Клінтон користується послугами двійника.

В Україні у 2004 році, після отруєння діоксином майбутнього президента Віктора Ющенка, в українському політикумі поширилася версія, що його нібито підмінили двійником. Версію з підміною Ющенка просував російський маг та ілюзіоніст Юрій Лонго. Він стверджував, що ніякого отруєння не було, Ющенко нібито помер, а до влади привели двійника, якому в Польщі зробили пластичну операцію. Щоб приховати різницю у зовнішності, нібито "вигадали" історію з отруєнням Ющенка.

Лідером за використанням двійників є Володимир Путін

Глава Росії регулярно викликає підозри у використанні дублерів замість себе. Є версія, що Путін має щонайменше п'ять двійників. Він використовує їх на заходах, де не хоче з'являтися особисто, або для поїздок, наприклад, до окупованих Криму чи Маріуполя. Ходять чутки, що двійники Путіна мають різні прізвиська — "Крим", "бункерний", "говорун", "Василич".

Як розповідав "Телеграф", у березні Путін нібито раптово відвідав Курську область. Однак мережею поповзли чутки, що його там не було.