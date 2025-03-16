"Консерва?": на видео с Путиным в Курской области заметили целый ряд странностей

Некоторые считают, что это видео — "консерва", другие — что на видео двойник

Недавно российский президент Владимир Путин якобы внезапно посетил Курскую область, что, конечно же попало на видео. Однако в сети предполагают, что этот ролик мог быть снят намного заранее и на это указывают некоторые детали.

В одном из Telegram-каналов появились скриншоты из того самого видео, где Путин красуется в военной форме. Некоторые предполагают, что это видео-"консерва" и снято еще давно, а некоторые говорят о двойнике.

Речь идет об этом видео:

Аргументируют свою позицию, в частности, погодой. Одни обратили внимание на зеленые деревья. Стоит отметить, что вид деревьев сложно разобрать на фото, возможно — это ели. По крайней мере z-патриоты на перебой принялись трубить об этом, защищая Путина.

Однако вторая странность выглядит более убедительно — включенный вентилятор в штабе. И это при том, как отмечают в сети, что 12 марта в Курской области было всего +4. Это выглядит откровенно странно.

И это не единственная деталь, которая привлекла внимание пользователей. Еще одна странность была в голосе Путина. Пропагандисты так спешили опубликовать видео, что выпустили его в эфир с очень странным голосом главы Кремля.

Затем в Кремле оправдались за эту запись, хотя и то же довольно странно. Пресс-секретарь путина Дмитрий Песков заявил, что это первое видео, где был "небольшой рассинхрон" звуковой дорожки и видео. Однако видео все же решили обнародовать, чтобы якобы поскорее ознакомить с содержанием.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как за 24 года изменилось лицо Путина. Он давно уже получает прозвище "ботоксный дед" из-за распухшего лица.