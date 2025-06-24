Трамп снова поспешил? Иран не получал никаких мирных предложений от США или Израиля, пишут СМИ

Тегеран планирует продолжать боевые действия до момента достижения мира на условиях Ирана.

Несмотря на все заявления президента США Дональда Трампа, Иран по состоянию на текущий момент не получал ни одного мирного предложения. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль не обращались в Тегеран с предложениями касательно прекращения огня.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на собственный источник в иранском правительстве. Высокопоставленный чиновник Ирана отверг заявление Трампа о том, что Тегеран якобы согласился на прекращение огня.

"В этот самый момент враг совершает агрессию против Ирана, а Иран находится на грани усиления своих ответных ударов и не собирается слушать ложь своих врагов", — сказал он.

Чиновник добавил, что заявление Трампа следует воспринимать исключительно как "обман и ложь", которые направлены на оправдание ударов по Ирану. Тегеран планирует продолжать боевые действия до момента достижения мира на условиях Ирана, а не израильтян или американцев. Тем более что никаких предложений по мирному урегулированию конфликта Иран не получал.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июня США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. После этого Иран заявил, что готовит ответ, а в СМИ появились сообщения о том, что проиранские боевики готовят нападение на американские базы в Ираке и, возможно, в Сирии.

23 июня Иран запустил ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке. Все ракеты были перехвачены силами противовоздушной обороны, пострадавших и повреждений в результате атаки не обнаружили. После этого в Иране заявили, что их операция с пафосным названием "Хорошее известие о победе" якобы "завершилась большим успехом" и устроили празднование в Тегеране. Со своей стороны, Трамп заявил о "слабой реакции" Ирана и выразил надежду на достижение мира после этого "удара мести".