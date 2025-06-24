Вот такое "прекращение огня": Иран запустил ракеты по Израилю, есть погибшие и люди под завалами (видео, фото, обновлено)
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Отмечается, что известно о минимум двух волнах баллистических ракет, которые запустил Иран.
Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля утром 24 июня. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня.
О пусках из Ирана сообщила Армия обороны Израиля. Военные работают над перехватом запущенных ракет.
Обновлено. В городе Беэр-Шева зафиксировано прямое попадание баллистической ракеты в жилой дом. Как сообщается, три человека погибли, еще 5 находятся в тяжелом состоянии, а семеро получили легкие ранения. Под завалами есть люди.
"Недавно в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. На этот момент ВВС Израиля (IAF) ведут операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, чтобы устранить угрозу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что известно о минимум двух волнах баллистических ракет, которые запустил Иран. В городе Беэр-Шева уже прогремели взрывы, по данным местных СМИ, над городом поднимается дым. Предварительно, ракета попала в семиэтажное здание, есть раненые.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявлял, что Иран готов прекратить огонь, если Израиль не будет бить по иранской территории до 04:00 24 июня. Однако пуски ракет произошли примерно в 06:00 утра, через два часа после того, как прошло время, указанное Ираном, как условие для прекращения огня. По заявлению Трампа, перемирие должно было начаться в 07:00 (все это по местному времени).
Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июня США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. После этого Иран заявил, что готовит ответ, а в СМИ появились сообщения о том, что проиранские боевики готовят нападение на американские базы в Ираке и, возможно, в Сирии.
23 июня Иран запустил ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке. Все ракеты были перехвачены силами противовоздушной обороны, пострадавших и повреждений в результате атаки не обнаружили. После этого в Иране заявили, что их операция с пафосным названием "Хорошее известие о победе" якобы "завершилась большим успехом" и устроили празднование в Тегеране. Со своей стороны, Трамп заявил о "слабой реакции" Ирана и выразил надежду на достижение мира после этого "удара мести".