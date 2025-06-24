Вот такое "прекращение огня": Иран запустил ракеты по Израилю, есть погибшие и люди под завалами (видео, фото, обновлено)

Отмечается, что известно о минимум двух волнах баллистических ракет, которые запустил Иран.

Иран запустил несколько волн баллистических ракет в сторону Израиля утром 24 июня. Пуск ракет произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль якобы согласились на прекращение огня.

О пусках из Ирана сообщила Армия обороны Израиля. Военные работают над перехватом запущенных ракет.

Обновлено. В городе Беэр-Шева зафиксировано прямое попадание баллистической ракеты в жилой дом. Как сообщается, три человека погибли, еще 5 находятся в тяжелом состоянии, а семеро получили легкие ранения. Под завалами есть люди.

Ситуация в городе Беэр-Шева, прямое попадание в жилой дом

"Недавно в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. На этот момент ВВС Израиля (IAF) ведут операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, чтобы устранить угрозу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что известно о минимум двух волнах баллистических ракет, которые запустил Иран. В городе Беэр-Шева уже прогремели взрывы, по данным местных СМИ, над городом поднимается дым. Предварительно, ракета попала в семиэтажное здание, есть раненые.

Последствия атаки Ирана на Израиль 24 июня

Последствия атаки Ирана на Израиль 24 июня

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявлял, что Иран готов прекратить огонь, если Израиль не будет бить по иранской территории до 04:00 24 июня. Однако пуски ракет произошли примерно в 06:00 утра, через два часа после того, как прошло время, указанное Ираном, как условие для прекращения огня. По заявлению Трампа, перемирие должно было начаться в 07:00 (все это по местному времени).

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июня США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. После этого Иран заявил, что готовит ответ, а в СМИ появились сообщения о том, что проиранские боевики готовят нападение на американские базы в Ираке и, возможно, в Сирии.

23 июня Иран запустил ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке. Все ракеты были перехвачены силами противовоздушной обороны, пострадавших и повреждений в результате атаки не обнаружили. После этого в Иране заявили, что их операция с пафосным названием "Хорошее известие о победе" якобы "завершилась большим успехом" и устроили празднование в Тегеране. Со своей стороны, Трамп заявил о "слабой реакции" Ирана и выразил надежду на достижение мира после этого "удара мести".