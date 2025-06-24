Трамп публічно заматюкався через Ізраїль та Іран: що його вивело (відео)
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Слова Трампа і Ізраїлю про атаку на Іран не збіглись
Президент США Дональд Трамп не стримав емоцій під час розмови з кореспондентом щодо ситуації Ірану з Ізраїлем. Зранку 24 червня він оголосив "перемир'я" між країнами, яке Ізраїль підтримав, однак Іран все ж атакував країну.
Курйозне висловлювання Трампа потрапило на відео. Зауважимо, що до цього у своїй соцмережі Truth Social, він закликав Ізраїль не атакувати у відповідь.
"Ізраїль та Іран не розуміють, що, бл *ть (fuck — ред.) вони творять", — сказав Трамп.
Його емоційному висловлюванню передувало те, що після оголошеного "перемир'я" Іран атакував Ізраїль. Хоча остання країна підтримала припинення вогню. Проте після цього Єрусалим сказав, що Тегеран очікують удари у відповідь.
Тут президент США не стримав емоцій та написав відповідний пост у Truth Social. Він також казав, що Іран нібито випадково атакував Ізраїль та те, що атака відбулась до оголошення перемир'я.
"Ізраїлю, не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите — це буде серйозним порушенням. Поверніть своїх пілотів додому, негайно!" — написав Трамп.
Згодом під час спілкування із журналістами він запевнив, що Ізраїль розвернув літаки і не буде атакувати Іран. Проте сам же Єрусалим підтвердив, що наніс символічні удари по території Ірану як відповідь на ранкову атаку.
Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати Україні та світу після Трампового завершення війни Ірану та Ізраїлю.