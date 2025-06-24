Трамп публічно заматюкався через Ізраїль та Іран: що його вивело (відео)

Слова Трампа і Ізраїлю про атаку на Іран не збіглись

Президент США Дональд Трамп не стримав емоцій під час розмови з кореспондентом щодо ситуації Ірану з Ізраїлем. Зранку 24 червня він оголосив "перемир'я" між країнами, яке Ізраїль підтримав, однак Іран все ж атакував країну.

Курйозне висловлювання Трампа потрапило на відео. Зауважимо, що до цього у своїй соцмережі Truth Social, він закликав Ізраїль не атакувати у відповідь.

"Ізраїль та Іран не розуміють, що, бл *ть (fuck — ред.) вони творять", — сказав Трамп.

Його емоційному висловлюванню передувало те, що після оголошеного "перемир'я" Іран атакував Ізраїль. Хоча остання країна підтримала припинення вогню. Проте після цього Єрусалим сказав, що Тегеран очікують удари у відповідь.

Тут президент США не стримав емоцій та написав відповідний пост у Truth Social. Він також казав, що Іран нібито випадково атакував Ізраїль та те, що атака відбулась до оголошення перемир'я.

"Ізраїлю, не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите — це буде серйозним порушенням. Поверніть своїх пілотів додому, негайно!" — написав Трамп.

Згодом під час спілкування із журналістами він запевнив, що Ізраїль розвернув літаки і не буде атакувати Іран. Проте сам же Єрусалим підтвердив, що наніс символічні удари по території Ірану як відповідь на ранкову атаку.

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