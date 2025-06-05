Педофилия, торговля людьми и эксплуатация: Маск раскрыл страшную правду о Трампе

Маск напомнил, что Трамп фигурирует в скандалах, связанных с сексуальной эксплуатацией людей, педофилией и не только

Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в деле покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Миллиардер утверждает, что именно поэтому соответствующие документы до сих пор не обнародовали.

Это заявление – новый этап в публичном противостоянии между бывшими друзьями. Именно Илон Маск, напомним, наиболее активно поддерживал Трампа в президентской гонке, и потратил на это почти 300 миллионов долларов, и впоследствии, похоже, что-то пошло не так. Конфликт начался после того, как Маск раскритиковал президентский законопроект о расходах и налогах.

"Пора бросить действительно большую бомбу: Трамп находится в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Здравствуйте, DJT! Отметьте эту должность на будущее. Правда выйдет наружу", — написал Маск в соцсети X.

Файлы Эпштейна содержат имена более 150 человек, имевших связи с американским финансистом. Эпштейна обвиняли в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Как началась ссора

Противостояние возникло после критики Маском закона Трампа. Миллиардер назвал документ "отвратительной гадостью". Это вызвало негодование Трампа.

"У нас с Илоном были отличные отношения. Я не знаю, будут ли они у нас еще", – заявил президент журналистам в Овальном кабинете. Трамп утверждает, что Маск знал закон заранее, но молчал до его обнародования.

Миллиардер это отрицает. По его словам, документ приняли "посреди ночи так быстро, что почти никто в Конгрессе не смог его даже прочесть".

Недавно Трамп опубликовал в соцсети пост, где заявил, что Маск "с ума сошел". "Илон "истощился", я попросил его уйти, я забрал его EV Mandate, который заставлял всех покупать никому не нужные электромобили", — написал президент.

Маск ответил коротко: "Такая очевидная ложь. Так грустно."

Президент также предложил прекратить государственные субсидии и контракты с компаниями Маска "Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, – это прекратить государственные субсидии и контракты Илона", – заявил Трамп.

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