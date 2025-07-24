Трамп использует войну в Украине в своих целях: экс-посол объяснил как именно

Глава Белого дома уже показал свою непредсказуемость

Президент США Дональд Трамп понемногу превращается в центриста. Он воспользуется войной в Украине, чтобы закрепить свои центристские позиции, потому что на него будет давить правое крыло Республиканской партии.

Таким мнением поделился в эфире Цензор.нет бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый.

"Его будет давить правое крыло и не в нашу пользу, к большому сожалению. Поэтому я думаю, он еще сейчас воспользуется делом российской агрессии для закрепления своих уже центристских позиций", — сказал он.

Чалый обратил внимание на непредсказуемость Трампа как в случае с Ираном, когда никто не думал, что он может дать приказ бомбить Иран стратегическими бомбардировщиками.

"Это не в его вроде бы стиле было, а он это сделал. Или террориста Сулеймани тогда ликвидировали. Так что россияне немного растеряны. Они, понимая его в былые времена, и кто он, и что он, они видят, что он действует не совсем так, как они ожидали", – объяснил дипломат.

Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты и Европейский Союз заключили новое соглашение о закупке вооружения, часть которого будет направлена Украине. По его словам, ЕС будет полностью оплачивать стоимость оружия, а сами поставки будут осуществляться через американские оборонные компании.