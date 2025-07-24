Трамп вышел из анабиоза: когда возобновятся поставки оружия для Украины

Положительные новости, впрочем, могут столкнуться с бюрократиец

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты и Европейский Союз заключили новое соглашение о закупке вооружения, часть которого будет направлена Украине. По его словам, ЕС будет полностью оплачивать стоимость оружия, а сами поставки будут осуществляться через американские оборонные компании.

Об этом Трамп заявил 23 июля во время саммита по искусственному интеллекту в Вашингтоне. "Телеграф" обратился к военным экспертам, чтобы выяснить, о каком именно вооружении может идти речь и как быстро оно сможет доехать до Украины.

"Они собираются потратить эти деньги в США на наши оборонные компании, и мы отправим им вооружение, а они самостоятельно распределят оборудование, которое мы предоставим", – сказал Трамп, подчеркнув, что большинство этого оружия будет передано Вооружённым силам Украины. Кроме того, он подчеркнул, что такой порядок должен был заработать ещё три года назад.

По словам президента США, механизм предусматривает, что американские компании будут производить оружие, которое будут поставлять в Евросоюз. Страны-члены ЕС будут отвечать за его дальнейшее распределение, главным образом – в пользу украинской армии.

"Это – выход США из анабиоза"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что заявления Дональда Трампа о заключении контрактов на поставку оружия Украине — это позитивный сигнал после полугодовой паузы в американской поддержке. Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу".

"Я считаю, что это выход из анабиоза, в котором США находились более полугода. За период второй каденции Дональда Трампа не было оказано Украине никакой серьёзной помощи, лишь один пакет на 50 миллионов долларов. И та помощь, которая доходила, была остатком от каденции Джозефа Байдена", — отметил Коваленко.

Александр Коваленко

Аналитик подчеркнул, что текущие договорённости не являются военной помощью, а контрактом на продажу оружия — по предварительным данным, на сумму около 10 миллиардов долларов.

"10 миллиардов — это серьёзно. Это уровень помощи, который оказывался Украине за полгода в 2023 году. Если разделить эту сумму на шесть месяцев, получается более 1,5 миллиарда ежемесячно. Это даже больше, чем было при Джозефе Байдене, где в среднем в месяц поступало два пакета по 750 миллионов", — пояснил он.

Коваленко считает, что новый формат поставок будет иметь ряд преимуществ.

"Это не помощь, а контракт — то есть бизнес. В таких условиях логистика будет работать быстрее, меньше будет бюрократии, чем при демократии. Соответственно, и темпы поставок должны вырасти", — отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что важнейший вопрос — это не только объёмы, но и номенклатура вооружения.

"Мы получим то оружие, которое уже получали. Но интереснее — удастся ли дипломатией добиться от Трампа поставок того вооружения, которое Байден не передавал и не передал бы. Всё зависит от того, насколько дипломатия будет адаптирована под Трампа, потому что он не классический политик. Это специфический человек, к которому надо найти специфический подход", — подытожил Коваленко.

Поставки могут затянуться

Бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак говорит, что новый пакет оборонной поддержки от США содержит боевые машины Bradley и комплектующие к ним, а также элементы для систем противовоздушной обороны. Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу".

"Из того, что известно, там будут и сами автомобили Bradley, и запчасти к ним. Они ломаются, их надо ремонтировать. Часть работ мы можем выполнять сами, но многое требует американской помощи и деталей", – пояснил Ступак.

Иван Ступак

Отдельно он подчеркнул, что пакет также включает элементы ПВО, но его точный состав пока не известен:

"Мы не знаем, ракеты ли это к Patriot, или дополнительные системы, или ремонтные пакеты, или, возможно, небольшие ракеты-перехватчики для сбития дронов. В любом случае я позитивно отношусь к тому, что этот процесс начался и что хоть что-то начали продавать", – сказал аналитик.

Ступак напомнил, что ранее Украина безуспешно обращалась к США с предложением купить вооружение:

"Был период, когда Зеленский говорит: "Мы готовы приобрести", а американцы молчат. А сейчас – уже понятнее", – добавил он.

Относительно логистики, эксперт отметил, что транспортировка будет идти через Польшу, но может затянуться из-за бюрократии:

"Других маршрутов нет. Но это надо документально оформить, снять вооружение с хранения, упаковать, отправить – всё это занимает время. Сколько именно – зависит от ситуации. Не забывайте, американцы могут уйти на праздники и три дня трубку не поднимать", – предостерёг Ступак.

США согласовали продажу Украине системы HAWK Phase III на $172 миллиона

Госдепартамент США утвердил возможную продажу Украине системы ПВО HAWK Phase III с комплектом запчастей, ремонтом и техподдержкой на общую сумму до $172 миллионов.

Соглашение предусматривает передачу Украине запасных частей к ракетам MIM-23 HAWK, пусковых установок, оборудования для тестирования и хранения, ремонтных комплектов, инструментов, технической документации, обучения, а также технической помощи от правительства США и подрядчиков. В перечень также входят пятитонные грузовики и полное обслуживание установок ПВО.

HAWK Phase III

Как отмечает Госдеп, эта поставка будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, усилит способность Украины к самообороне и укрепит региональную безопасность.

Основными подрядчиками выступают компании Sielman (Волос, Греция), RTX Corporation (Андовер, Массачусетс) и PROJECTXYZ (Хантсвилл, Алабама).

Каковы планы европейских партнёров

Берлин официально заявил о готовности приобрести две американские системы противовоздушной обороны Patriot для передачи Украине. Об этом сообщили канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус, подтвердив начало переговоров с партнёрами и США относительно условий соглашения.

По словам Мерца, Германия уже обсудила возможную передачу с Вашингтоном. В обращении он подчеркнул, что поддержка Украины соответствует интересам самой Германии:

"Мы делаем это в наших собственных интересах. Это поможет Украине защититься от российского бомбардировочного террора. Это единственный способ усилить давление на Москву, чтобы наконец договориться о мире", — заявил Мерц.

Министр обороны Писториус уточнил, что решение о передаче будет принято "в течение дней, максимум — недель", однако реальная поставка займёт несколько месяцев. Он также сообщил, что детали обсуждались в Вашингтоне во время встречи с министром обороны США Питом Хегсетом.

Норвегия присоединяется к усилиям Германии по усилению украинской системы ПВО, в частности через финансирование закупки американских систем Patriot. Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

Стере напомнил, что ранее Норвегия уже предоставила Украине часть своих систем NASAMS, однако собственных систем Patriot у страны нет. Несмотря на это, Осло готово внести вклад в новую инициативу Берлина, которая предусматривает закупку двух ЗРК Patriot у США для передачи ВСУ.

"Норвегия готова предоставить значительное дополнительное финансирование противовоздушной обороны Украины… Готова разделить счёт", — заявил премьер.

Он также подчеркнул, что будет приветствовать, если другие государства присоединятся к финансированию поставок:

"Если другие страны решат присоединиться финансово, это будет хорошо", — сказал Стере.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что чем дольше идет война в Украине, тем сложнее становится выбор для Дональда Трампа. Президент США, обещавший скорейшее завершение конфликта и отказ от участия в новых войнах, сейчас вынужден маневрировать между ожиданиями собственного электората, давлением союзников и риском геополитического поражения. На этом фоне все чаще раздаются параллели с Афганистаном и тем, как вывод войск разрушил авторитет Джо Байдена.