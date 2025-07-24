Трамп використає війну в Україні у власних цілях: експосол пояснив як саме

Очільник Білого дома вже показав свою непередбачуваність

Президент США Дональд Трамп потроху перетворюється на центриста. Він скористається війною в Україні, щоб закріпити свої центристські позиції, бо на нього тиснутиме праве крило Республіканської партії.

Такою думкою поділився в етері Цензор.нет колишній посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий.

"Його буде тиснути праве крило і не на нашу користь, на превеликий жаль. Тому я думаю, він ще зараз скористається справою російської агресії для закріплення своїх таких уже центристських позицій", – сказав він.

Чалий звернув увагу на непередбачуваність Трампа як у випадку з Іраном, коли ніхто не думав, що він може надати наказ бомбити Іран стратегічними бомбардувальниками.

"Це не в його начебто стилі було, а він це зробив. Або терориста Сулєймані тоді ліквідували. Так що росіяни трошки розгублені. Вони, розуміючи його в минулі часи, і хто він, і що він, вони бачать, що він діє не зовсім так, як вони очікували", – пояснив дипломат.

Раніше Трамп оголосив, що Сполучені Штати та Європейський Союз уклали нову угоду про закупівлю озброєння, частину якого буде спрямовано Україні. За його словами, ЄС повністю оплачуватиме вартість зброї, а самі поставки здійснюватимуться через американські оборонні компанії.