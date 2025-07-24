За Путина должен поручиться Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп, поставивший ультиматум России, не будет говорить с Путиным на равных, пока не договорится с Китаем, чтобы тот отвечал за поведение кремлевского диктатора. Причина в том, что Россия – региональное государство, оно не входит в высшую лигу мировой политики.

Способность Путина напасть на Украину или другие страны не влияет на его вес в мире. Таким мнением в интервью "Телеграфу" поделился доктор наук, профессор и проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский.

"Путин не находится в высшей лиге мировой политики. Он это должен понимать. Он региональный игрок. Когда-то я у одного своего знакомого дипломата спрашивал: "Слушайте, а какое место арабского языка?" А он мне говорит: "Вы должны понять, что арабский язык такой же, как и русский, он региональный. И в этом случае политика Российской Федерации региональна", – сказал он.

По словам Ягодзинского, россияне могут напасть на Украину, Литву и Грузию. Они могут еще что-то сделать, но как шкодливый кот. Это не придает мирового веса Путину. Он пытается этот вес получить, но его нет.

"Это означает, что Трамп не будет паритетно говорить с Путиным до того момента, пока он не договорится с паритетными игроками, которые могут отвечать за поведение Путина. Теперь кто этот игрок? Это Китай. Мы должны осознавать простую вещь, что переговоры между Украиной, Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки могут быть только тогда, когда Штаты с Китаем договорятся о принципиальных вещах", – резюмировал Ягодзинский.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп хочет оставить за собой все решения о введении санкций против России. Он не намерен отказываться от этого требования, поскольку "это его право".