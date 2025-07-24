"Это его право": в Белом доме объяснили, почему Трамп хочет управлять санкциями против России

Трамп планирует оставить за собой право единолично внедрять или отменять санкции против России.

Президент США Дональд Трамп хочет оставить за собой все решения о введении санкций против России. Он не намерен отказываться от этого требования, поскольку "это его право".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга. Представители СМИ попросили ее прокомментировать, почему сенаторы-республиканцы отказались от принятия законопроекта о санкциях против России.

"Президент очень тесно общался со своими друзьями в Сенате, в частности – с сенатором Линдси Грэмом по этому вопросу. Но президент всегда утверждал, что он – главнокомандующий и президент не просто так", – заявила Левитт в ответ.

По ее словам, Трамп якобы "был глубоко вовлечен в этот конфликт". Конфликтом она назвала полномасштабную войну на Украине. Поэтому, добавила Левитт, Трамп хочет, когда речь идет о любых решениях касательно санкций против России, "оставить за собой эти полномочия", поскольку, мол, "это его право".

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Дональд Трамп 14 июля установил 50-дневный срок для России, чтобы договориться о войне в Украине. Так он дал понять, что готов к переговорам, но после завершения этого периода перейдет к более жестким действиям.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем профиле в X отреагировал на заявление Дональда Трампа об ультиматуме и отметил, что Москве стоит поинтересоваться у Тегерана, что может произойти на 51-й день. Со своей стороны, в Кремле насмехаются над угрозами Трампа по поводу тарифов и санкций. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что это уже проходили.