Боится узнать правду? Трамп впервые прокомментировал слухи о своей болезни

У Трампа замечали синяки на руках и отечность ног

Президент США Дональд Трамп, которому в этом году исполнилось 79 лет, уверяет, что находится в отличной форме, хотя его здоровье активно обсуждают в сети. Недавно в Белом доме сообщили, что лидер страны страдает заболеванием, типичным для людей его возраста.

У Дональда Трампа, во время публичных выходов, часто замечали синяки на руках и отекшие лодыжки. Это вызвало волну обсуждений, поэтому в администрации признались, что у президента США диагностировали "хроническую венозную недостаточность". При этом состоянии вены ног не могут перекачивать кровь обратно в сердце и это приводит к накоплению крови.

Дональд Трамп страдает венозной недостаточностью, Фото: Getty Images

Сам лидер страны не комментировал эту информацию до вчерашнего дня. В среду, 30 июля, Трамп выступил на специальном мероприятии в Белом доме, посвященном инициативе "Make Health Tech Great Again".

Дональд Трамп высказался о своем состоянии здоровья, Фото: Getty Images

Во время выступления президент неожиданно заговорил о своем здоровье, в частности сказал, что не хочет видеть свои медицинские записи и предпочел бы не знать о возможных проблемах в будущем.

"Новые стандарты позволят пациентам легко получать доступ к своим медицинским данным. Я свои видеть не хочу. Не хочу… Они могут точно сказать, с чем у тебя будут проблемы через шесть лет. А если у меня и правда есть какие-то проблемы, я не хочу знать об этом прямо сейчас"

Эти слова вызвали бурную реакцию в соцсетях, где и без того активно обсуждают физическое и ментальное состояние 79-летнего президента. Многих американцев удивило, что президент США не хочет знать о своем здоровье, хотя уверяет, что находится в отличной форме.

"Телеграф" писал ранее, что брак Мелании и Дональда Трампа трещит по швах. И это хорошо заметно по ряду публичных эпизодов.