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Боїться дізнатися правду? Трамп вперше прокоментував чутки про свою хворобу

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп висловився про своє здоров’я Новина оновлена 31 липня 2025, 12:10
Дональд Трамп висловився про своє здоров’я. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

У Трампа помічали синці на руках та набряклість ніг

Президент США Дональд Трамп, якому цього року виповнилося 79 років, запевняє, що перебуває у чудовій формі, хоча його здоров’я активно обговорюють у мережі. Нещодавно в Білому домі повідомили, що лідер країни страждає на захворювання, типове для людей його віку.

У Дональда Трампа, під час публічних виходів, часто помічали синці на руках і набряклі кісточки на ногах. Це викликало хвилю обговорень, тому в адміністрації зізналися, що у президента США діагностували "хронічну венозну недостатність". При цьому стані вени ніг не можуть перекачувати кров назад у серце і це призводить до накопичення крові.

Дональд Трамп
Дональд Трамп страждає на венозну недостатність, Фото: Getty Images

Сам лідер країни не коментував цю інформацію до вчорашнього дня. У середу, 30 липня, Трамп виступив на спеціальному заході у Білому домі, присвяченому ініціативі "Make Health Tech Great Again".

Дональд Трамп
Дональд Трамп висловився про свій стан здоров’я, Фото: Getty Images

Під час виступу президент несподівано заговорив про своє здоров’я, зокрема сказав, що не хоче бачити свої медичні записи й не хотів би знати про можливі проблеми в майбутньому.

"Нові стандарти дозволять пацієнтам легко отримувати доступ до своїх медичних даних. Я свої бачити не хочу. Не хочу… Вони можуть точно сказати, з чим у тебе будуть проблеми через шість років. А якщо у мене справді є якісь проблеми, я не хочу знати про це прямо зараз"

Ці слова викликали бурхливу реакцію у соцмережах, де й без того активно обговорюють фізичний та ментальний стан 79-річного президента. Багатьох американців здивувало, що президент США не хоче знати про своє здоров’я, хоча запевняє, що перебуває у чудовій формі.

"Телеграф" писав раніше, що шлюб Меланії та Дональда Трампа тріщить по швах. І це добре помітно з низки публічних епізодів.

Теги:
#США #Здоров'я #Ноги #Дональд Трамп