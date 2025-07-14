Трамп появился на футболе с галстуком "до колен", а Мелания — в стильных очках (фото, видео)

Президентская пара посетила финал КЧС

Дональд Трамп снова привлек внимание своим фирменным длинным красным галстуком на финале Клубного чемпионата мира. Мелания дополнила президентский образ стильными очками, ставшими главной деталью ее лука.

Соответствующее фото опубликовано на странице Chelsea — Sun Sport в Фейсбуке. Супруги прилетели на стадион "МетЛайф" в Нью-Джерси, чтобы посмотреть матч между "Челси" и ПСЖ.

Во время гимна США Трамп держал руку у виска. Мелания положила ладонь на сердце.

Дональд и Мелания Трамп на стадионе "МетЛайф" в Нью-Джерси

По информации The Sun, когда камеры показали президентскую пару на большом экране, стадион взорвался аплодисментами. Трамп в темно-синем костюме выделялся именно благодаря своему фирменному длинному галстуку — детали, которая уже стала его визитной карточкой.

Мелания не осталась в тени мужчины. Ее стильные очки с тонкой оправой притягивали взгляды посетителей матча и камер, конечно. Супруги разместились в VIP-ложе рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Трамп прибыл на игру на вертолете

Ранее "Телеграф" писал, почему Дональд Трамп чаще всего носит красные галстуки. Для этого есть несколько причин. Во-первых, лидер США любит обращать на себя внимание — он выбирает не только яркий красный цвет, но и необычную длину.

Во-вторых, красный цвет после президентских выборов 2000 стал ассоциироваться с Республиканской партией. Поэтому выбор Дональда Трампа в пользу красного галстука можно рассматривать как осознанный визуальный акцент на его принадлежности к партии.

Напомним, ранее мы рассказывали в чем секрет прически Трампа и почему он не меняет стиль. Хотя над ней и смеются, но считают культовой.