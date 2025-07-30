Неловкие шутки, измены и не только: почему брак Мелании и Трампа давно трещит по швам

Первая леди США давно демонстрирует холод по отношению к супругу

Брак 47-го президента США Дональда Трампа и Мелании Трамп давно вызывает множество вопросов. В сети все чаще пишут, что супруги живут раздельно, а на публике их отстраненность становится более заметной.

На то, что их брак обречен, указывают и некоторые признаки. Детальнее о них рассказали в материале Nicki Swift.

Почему брак Мелании и Дональда Трампа обречен?

Отношения Дональда и Мелании Трамп давно переживает кризис, и это хорошо видно по ряду публичных эпизодов. Например, лидер США неоднократно позволял себе в адрес супруги неловкие высказывания.

Один из таких эпизодов произошел во время разговора с профессиональным гольфистом Брайсоном Дешамбо, когда Трамп рассказал, что Мелания сравнивала его "длину" удара ("long hitter") с силой удара спортсмена. Однако из-за двусмысленного выражения его фраза вызвала волну насмешек и критику в сети, так как многие восприняли ее как интимный намек.

Трамп часто демонстирирует неуважение к Мелании, Фото: Getty Images

Более того, в браке Мелании и Дональда часто замечают эмоциональный холод и отчуждение. Во время обсуждения войны в Украине Трамп с гордостью рассказывал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, называя его "замечательным". В ответ Мелания напомнила, что в этот же день российская армия снова обстреляла один из городов Украины, продемонстрировав, что не разделяет восторг мужа и скорее испытывает разочарование. Этот момент показал, что у супругов разные взгляды на ситуацию.

Однако самым болезненным для брака Мелании и Трампа стал скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Дональд пытался скрыть роман с ней, выплатив девушке крупную сумму денег незадолго до выборов 2016 года. Однако правда все равно выплыла наружу. Судебный процесс и огласка этой истории нанесли серьезный удар по репутации семьи и браку. Хотя Мелания отреагировала на скандал сдержанно и даже равнодушно, отметив, что не хочет обращать внимание на слухи и сплетни.

Брак Дональда и Мелании Трамп обречен, Фото: Getty Images

Правду об отчужденности в семье Трампа вызывали и другие моменты. Например, когда Дональд на митинге призывал всех купить книгу Мелании, однако тут же признался, что сам ее не прочитал. Такое заявление показало отсутствие внимания к труду его жены и ее инициативам.

Наконец, шутки Дональда о том, что Мелания не станет плакать, если с ним что-то случится, лишний раз подчеркнули дистанцию и холод в их союзе. Это произошло в 2019 году, когда он обсуждал покушение на конгрессмена Стива Скализа. Однако Мелания Трамп продемонстрировала, что несмотря на трудности в браке, готова поддерживать супруга в самых критичных ситуациях. В 2024 году, когда было совершено покушение на Трампа, она написала в социальной сети трогательную публикацию, назвав Дональда "щедрым и заботливым человеком" и рассказала о своих переживаниях.

Дональд и Мелания Трамп ведут себя отчужденно, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, где сейчас Мелания Трамп и чем занимается. Первая леди США редко видится с президентом за ужином.