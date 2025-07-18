Идет по стопам Байдена? Врачи обнаружили у Трампа проблему со здоровьем

Таким образом раскрыта тайна синяков на руках Трампа, неоднократно попадавших на фотографии.

У президента США Дональда Трампа обнаружили некоторые проблемы со здоровьем. После прохождения медицинского обследования у него диагностировали заболевание, типичное для людей старше 70 лет.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление Белого дома. Отмечается, что у Трампа обнаружили синяки на руке на отеки на ногах, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

"Обследование показало, что у 79-летнего Трампа хроническая венозная недостаточность. По данным Кливлендской клиники, это состояние возникает, когда вены ног не могут перекачивать кровь обратно в сердце, что приводит к накоплению крови", – пишет издание.

Левитт со своей стороны заявила, что у Трампа нет артериальных болезней или тромбоза вен. Таким образом, отмечает издание, раскрыта тайна синяков на руках Трампа, неоднократно попадавших на фотографии. Врач Трампа подтвердил, что это типично для человека, который болеет венозной недостаточностью — синяки "соответствуют незначительным повреждениям мягких тканей от частых рукопожатий".

Президент США Дональд Трамп в очередной раз публично оконфузился перед публикой, едва не упав во время подъема на борт президентского самолета. Интересно, что за то же самое время он критиковал своего предшественника, Джозефа Байдена.

Между тем, в мае у 46-го президента США Джозефа Байдена врачи диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Сейчас Байден и его семья рассматривают варианты лечения.

Отметим, что, по данным СМИ, экспрезидент США Джо Байден еще в 2023 году демонстрировал значительные провалы в памяти. Ведь при допросе он не мог вспомнить, когда умер его сын Бо и другие факты из личной жизни. А перед выборами президента в 2024 году состояние здоровья Байдена ухудшилось настолько, что его советники рассматривали возможность использования инвалидной коляски в случае переизбрания на второй срок.