Самый младший сын Трампа удивил внешним видом: его новый стиль вызывает множество вопросов (фото)

Вместо привычной укладки в парня заметили естественные, немного растрепанные волосы.

Беррон Трамп, самый младший сын президента США Дональда Трампа, удивил общественность новым, более непринужденным стилем. Вместо привычного образа будущего бизнесмена в строгом костюме и с аккуратно зачесанными назад волосами, юноша появился на публике в удобной повседневной одежде.

Как сообщает "DailyMail", парня заметили во вторник, 22 апреля, когда он выходил из кампуса Нью-Йоркского университета.

Беррон был одет в белую поло-рубашку, брюки цвета хаки и классический ремень, а на плечах — рюкзак.

Фото: DailyMail Фото: DailyMail

В то же время вместо привычной укладки — естественные, немного растрепанные волосы без средств для укладки.

Его стиль выглядел легким, практичным и приближенным к обычной студенческой жизни. Этот образ контрастирует с официальными выходами, к которым привыкли видеть сына президента США.

К слову, Беррон – это единственный общий сын Дональда и Мелании Трамп. Родился он 20 марта 2006 года – через год после свадьбы пары. У парня есть еще четыре брата и сестры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что когда младшему сыну президента США исполнилось 18, он впервые принял участие в американских выборах — вероятно, поддержав своего отца. Однако на знаковом выступлении Дональда Трампа в Конгрессе 4 марта, побившего рекорды по просмотрам, Беррон не явился — и на это была веская причина.