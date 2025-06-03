Не просто стиль или привычка: почему Дональд Трамп чаще всего носит красные галстуки

Лидер США любит привлекать в себе внимание

Президент США Дональд Трамп придерживается строго стиля в одежде, хотя есть элемент его гардероба, который вызывает повышенный интерес. Речь идет о галстуке, который не только выделяется своей длинной, но и ярким красным цветом.

"Телеграф" решил выяснить, почему лидер США чаще всего появляется на публике в костюме с красным галстуком. Мы узнали, с чем этот цвет ассоциируется.

Почему Дональд Трамп носит красные галстуки

Стиль 47-го президента США Дональда Трампа выдержан в строгой классике, за счет этого он пытается подчеркнуть свой статус и влияние. В его гардеробе преобладают темные костюмы — чаще всего глубокие оттенки синего и черного, которые он сочетает с белыми рубашками и красными галстуками.

Дональд Трамп придерживается строго стиля, Фото: Getty Images

Именно галстук стал ключевой частью его личного стиля, но он символизирует гораздо больше, чем просто моду. Чаще всего Трамп появляется на публике в галстуках итальянского бренда Italo Ferretti. Многие президенты и другие важные политические фигуры выбирали красные галстуки для своего образа, но именно Трамп сделал их центральной частью своего имиджа.

Дональд Трамп любит красные галстуки, Фото: Getty Images

Следует отметить, что красный цвет после президентских выборов 2000 года стал ассоциироваться с Республиканской партией. И выбор Дональда Трампа в пользу красного галстука можно рассматривать как осознанный визуальный акцент на его принадлежности к партии и поддержке ее ценностей.

Почему Трамп выбирает красные галстуки, Фото: Getty Images

С точки зрения психологии, красный цвет ассоциируется с властью, решительностью, уверенностью в себе, а также подчеркивает доминирующую позицию человека, будь то в бизнесе или политике. Такими выбором галстуков Дональд Трамп хочет привлечь внимание и произвести нужное впечатление, а также продемонстрировать свою силу и власть.

Дональд Трамп демонстрирует свою власть, Фото: Getty Images

Сочетание красного галстука, белой рубашки и синего костюма также перекликается с цветами флага США, а это еще больше подчеркивает послание президента США касательно патриотизма и национализма.

"Телеграф" писал ранее, что президент США Дональд Трамп продолжает воодушевлять украинцев на создание мемов. На этот раз шутили о "завершении" политической карьеры миллиардера Илона Маска и о новом обещании главы Штатов о войне в Украине.