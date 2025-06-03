Не просто стиль или привычка: почему Дональд Трамп чаще всего носит красные галстуки
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Лидер США любит привлекать в себе внимание
Президент США Дональд Трамп придерживается строго стиля в одежде, хотя есть элемент его гардероба, который вызывает повышенный интерес. Речь идет о галстуке, который не только выделяется своей длинной, но и ярким красным цветом.
"Телеграф" решил выяснить, почему лидер США чаще всего появляется на публике в костюме с красным галстуком. Мы узнали, с чем этот цвет ассоциируется.
Почему Дональд Трамп носит красные галстуки
Стиль 47-го президента США Дональда Трампа выдержан в строгой классике, за счет этого он пытается подчеркнуть свой статус и влияние. В его гардеробе преобладают темные костюмы — чаще всего глубокие оттенки синего и черного, которые он сочетает с белыми рубашками и красными галстуками.
Именно галстук стал ключевой частью его личного стиля, но он символизирует гораздо больше, чем просто моду. Чаще всего Трамп появляется на публике в галстуках итальянского бренда Italo Ferretti. Многие президенты и другие важные политические фигуры выбирали красные галстуки для своего образа, но именно Трамп сделал их центральной частью своего имиджа.
Следует отметить, что красный цвет после президентских выборов 2000 года стал ассоциироваться с Республиканской партией. И выбор Дональда Трампа в пользу красного галстука можно рассматривать как осознанный визуальный акцент на его принадлежности к партии и поддержке ее ценностей.
С точки зрения психологии, красный цвет ассоциируется с властью, решительностью, уверенностью в себе, а также подчеркивает доминирующую позицию человека, будь то в бизнесе или политике. Такими выбором галстуков Дональд Трамп хочет привлечь внимание и произвести нужное впечатление, а также продемонстрировать свою силу и власть.
Сочетание красного галстука, белой рубашки и синего костюма также перекликается с цветами флага США, а это еще больше подчеркивает послание президента США касательно патриотизма и национализма.
"Телеграф" писал ранее, что президент США Дональд Трамп продолжает воодушевлять украинцев на создание мемов. На этот раз шутили о "завершении" политической карьеры миллиардера Илона Маска и о новом обещании главы Штатов о войне в Украине.