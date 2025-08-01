Тело дрогнуло, взгляд блуждал: с Трампом произошло что-то странное во время выступления (видео)

Его поведение вызвало новую волну дискуссий о здоровье президента.

Дональд Трамп имеет хроническую венозную недостаточность, официально признавшую Белый дом, и ситуация со здоровьем американского президента может быть хуже. В июне ему исполнилось 79 лет. Во время своего последнего публичного выхода на церемонии подписания указа о расширении Совета по спорту, фитнесу и питанию он странно запнулся.

На это обратили внимание как обычные интернет-пользователи, так и таблоиды. Они отмечают, что тело президента США "вздрогнуло необычным образом". Предполагают, что это мог быть удар о подиум или самопроизвольная судорога.

Это вызвало новый виток дискуссий о когнитивном здоровье Трампа. Однако в сети также предполагают, что он просто задел локтем, когда возвращался, что является естественным неловким моментом.

Отметим, что на церемонии произошел еще один странный момент. Дональд Трамп представлял каждого члена совета, среди которых профессиональные спортсмены. Один из членов – рестлер, актер и один из директоров WWE Трипл Эйч. Трамп рассказал о нем, но потом стал странно оглядываться, словно забыв, что он стоит рядом. В сети называют это "моментом старости".

Отметим, что это не первое проявление угловатости Трампа на публике. Раньше он чуть не упал, поднимаясь на борт самолета. Примечательно, что именно за подобные проявления слабости и дезориентации он критиковал предшественника, Джо Байдена, который на четыре года старше его.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывшему главе США диагностировали рак предстательной железы (простать). У Джо Байдена обнаружили агрессивную форму онкологии.