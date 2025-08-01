Тіло здригнулось, погляд блукав: з Трампом сталося дещо дивне під час виступу (відео)

Його поведінка викликала нову хвилю дискусій про здоров’я президента.

Дональд Трамп має хронічну венозну недостатність, що офіційно визнав Білий дім, та ситуація зі здоров'ям американського президента може бути гіршою. У червні йому виповнилось 79 років. Під час свого останнього публічного виходу на церемонії підписання указу про розширення Ради з питань спорту, фітнесу та харчування він дивно запнувся.

На це звернули увагу як пересічні інтернет-користувачі, так і таблоїди. Вони зазначають, що тіло президента США "здригнулось незвичним чином". Припускають, що це міг бути удар об подіум або ж мимовільна судома.

Це викликало новий виток дискусій про когнітивне здоров'я Трампа. Однак в мережі також припускають, що він просто зачепився ліктем, коли повертався, що є природним незграбним моментом.

Зазначимо, що під час церемонії стався ще один дивний момент. Дональд Трамп представляв кожного члена ради, серед яких — професійні спортсмени. Один з членів — рестлер, актор та один з директорів WWE Тріпл Ейч. Трамп розповів про нього, але потім, почав дивно озиратися, наче забувши, що він стоїть поруч. В мережі називають це "моментом старості".

Зазначимо, що це не перший прояв незграбності Трампа на публіці. Раніше він ледь не впав, піднімаючись на борт літака. Примітно, що саме за подібні прояви слабкості та дезорієнтації він критикував попередника, Джо Байдена, який на чотири роки старший за нього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишньому очільнику США діагностували рак передміхурової залози (простати). У Джо Байдена виявили агресивну форму онкології.