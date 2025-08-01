Провокатор и шут: Рубио высмеял алкоголика Медведева, взявшегося угрожать Трампу

Рубио открыто высмеял угрозы Медведева по поводу ядерной войны между США и Россией.

В США не обращают внимания на угрозы, озвученные бывшим президентом, а ныне заместителем председателя Совета безопасности России и известным алкоголиком Дмитрием Медведевым. Этот человек ничего не решает, его слова ничего не стоят, он просто "провокатор" и шут.

Об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News Radio. Рубио отметил, что Медведев не участвует во встречах представителей США и России по поводу войны в Украине, его мнение не означает ничего.

"Он, по сути, не является значительной фигурой в российской политике. Он не принимает решений. Он не участвует ни в одной из наших встреч или разговоров. Как вы помните, он был президентом там около четырех лет, когда Путин не баллотировался", – сказал госсекретарь.

При этом Рубио открыто высмеял угрозы Медведева по поводу ядерной войны между США и Россией, отметив, что такого мир точно никогда не увидит. А неядерными силами Россия не способна противостоять не то, что США — в случае войны ее разгромят даже страны Европы. В 2022 году сильная Россия не смогла победить Украину — и это произошло еще до того, как украинская армия стала самой большой и сильной в Европе.

"Я не думаю, что есть сомнения, что обычными военными возможностями россияне не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы, если на это пошло. Я думаю, что им было бы тяжело", — сказал Рубио.

Госсекретарь США добавил, что зная свои возможности, россияне никогда не осмелятся воевать с США неядерными силами, поэтому Вашингтон не волнуется по поводу полномасштабной войны с Россией. Ядерной же войны точно не будет, поскольку такой сценарий даже правдоподобным назвать нельзя.

"Поскольку россияне не очень хорошо владеют обычным оружием, им почти неизменно придется полагаться на какие-то другие средства, такие как тактическое ядерное оружие на поле боя. Так что вы бы волновались по этому поводу. Но нам даже не стоит об этом думать, потому что это не правдоподобно или, честно говоря, невозможно ни для одной из сторон", — резюмировал Рубио.

Напомним, что 15 июля 2025 года Трамп заявил, что "очень разочарован действиями Путина" и пригрозил введением пошлин, если Россия не согласится на переговоры в течение 50 дней. Однако 28 июля вышло новое заявление – американский президент сказал, что сократит установленный для России срок достижения соглашения с Украиной. Если раньше он был 50 дней, то теперь будет 10-12.

После этого Кремль выпустил на арену Медведева — а тот в своей привычной манере ответил на ультиматум и пригрозил США войной. Это была большая ошибка: Трамп моментально отреагировал, назвав Медведева "неудачным бывшим президентом", который все еще считает себя главой Кремля и посоветовал известному алкоголику "следить за своими словами".