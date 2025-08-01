Трамп выселяет Меланию из ее кабинета в Белом доме. Что произошло

Первая леди и так редко появляется в администрации

Капитальный ремонт Белого дома затеял президент США Дональд Трамп. Поэтому он выселяет из Восточного крыла свою жену Меланию, которая стала главным союзником Украины в Соединенных Штатах.

Об этом пишет Irish Star. Трамп рассказал, что строительство нового бального зала в Белом доме требует выселения первой леди из ее кабинета в Восточном крыле. Кабинет Мелании будет перенесен.

Восточное крыло Белого дома

Офис первой леди находится в Восточном крыле Белого дома. Также там расположены офисы персонала первой леди и другого вспомогательного персонала.

Восточное крыло будет модернизировано, будет проведено необходимое строительство, и те, кто размещается в восточном крыле, включая офис первой леди, военный офис Белого дома, офисы для посетителей Белого дома, будут временно перемещены, пока Восточное крыло модернизируется», – пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В Восточном крыле Белого дома появится бальный зал — что известно

Дональд Трамп заявил, что проект строительства бального зала планировался уже давно, пишет CBS News. Он уверяет, что новый бальный зал не будет мешать зданию уже существующего. Кэролайн Левитт уточнила, что проект стоимостью около 200 млн. долларов будут финансировать Дональд Трамп и другие частные доноры.

Белый дом — одно из самых красивых и исторических зданий в мире, однако пока он не может принимать большие меры в честь мировых лидеров и других стран без необходимости устанавливать большую и неприглядную палатку примерно в 100 ярдах от входа в главное здание. Бальный зал в Белом доме станет чрезвычайно нужным и изысканным дополнением, — сказала Левит.

Каким будет новый бальный зал Белого дома

По информации пресс-релиза, площадь сооружения составит более 8 тыс. кв. м. Зал будет рассчитан на комфортное размещение до 650 гостей. Это почти втрое больше, чем нынешний Восточный зал Белого дома, который вмещает 200 человек.

Так будет выглядеть новый бальный зал Белого дома после завершения строительства. Фото: Белый дом

Начало работ по строительству нового бального зала запланировано на сентябрь. Трамп обсуждает дизайн и планирование с представителями администрации, Службы национальных парков, Военного управления Белого дома и Секретной службы.

Восточное крыло Белого дома несколько раз ремонтировалось в течение своей истории. Среди ключевых реконструкций – 1873-74, 1902 и 1948-1952 годы. Эти реконструкции изменили декор и стиль комнаты от викторианского до неоклассического во французском стиле, а позже – до упрощенного дизайна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем сейчас занимается Мелания Трамп. Она редко появляется в Белом доме и во время второго президентского срока мужа заметно сократила количество публичных выходов. Ходят слухи, что в отношениях первой пары США не все хорошо.