Медведев договорился. Трамп задействовал первые атомные подлодки

Трамп убежден, что Кремлю пора задаваться

Президент США Дональд Трамп отдал приказ разместить атомное оружие "в определенных районах" после последнего заявления экс-президента России Дмитрия Медведева. Глава Белого дома назвал это превентивным действием, а не прямой угрозой.

Соответствующие слова прозвучали в сообщении Трампа в соцсети Truth Social. К слову, он не сказал, где именно будет это оружие, но оно должно заставить Кремль задуматься.

"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, я приказал разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах", — написал президент США.

Сообщение Трампа

Он подчеркнул, что это на всякий случай, если "эти глупые и провокационные заявления" будут чем-то больше, чем просто словами. По мнению Трампа, такие заявления очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям. Президент Штатов надеется, что этот случай не будет одним из таких.

Что заявил Медведев

Утром 1 августа Медведев в Telegram выложил достаточно провокационное сообщение, где фактически насмехается над Трампом. Особенно остро это чувствуется на фоне ультиматума президента США, который должен заставить Россию приблизить мир в Украине.

Экс-президент России подчеркнул, что если слова главы Кремля Владимира Путина вызывают бурную реакцию в США — Россия "во всем права и продолжит идти своим путем".

"А про "мёртвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мёртвая рука", — написал Медведев.

Пост Медведева

Кроме того, Медведев регулярно отличался резкими высказываниями в адрес Украины и стран Запада, в частности, грозился превратить врагов России в "ядерный пепел". А после ультиматума Трампа Медведев заявил, что это шаг к войне между Россией и США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Путин сделал несколько громких заявлений об Украине и "Орешнике".