Жадный план Трампа: как в США хотят быстро вооружить Украину и почему это может не сработать

Новый "ленд-лиз" или очередное пустое обещание? "Телеграф" разбирался, почему "самый быстрый способ" вооружить Украину республиканцев может не сработать

Содержание Детали законопроекта

Американские сенаторы-республиканцы предложили новый способ вооружать Украину без расходов с бюджета США. Европейские союзники смогут финансировать поставки американского оружия через специальный фонд.

Законопроект под названием Peace Act подготовили сенаторы Роджер Викер и Джим Риш. По информации WSJ, документ предусматривает создание отдельного фонда при Министерстве финансов США, куда европейские партнеры будут перечислять деньги на покупку американского вооружения для Украины. "Телеграф" решил выяснить, какие преимущества этого фонда для вооружения Украины и будет ли этот механизм эффективным.

Детали законопроекта

Сенатор Роджер Викер

Министр обороны США будет иметь право использовать накопленные средства для заключения договоров с американскими оборонными предприятиями. Такой механизм позволит быстрее пополнять военные запасы США и одновременно снабжать Украину нужным оружием.

Джим Риш сенатор

Авторы инициативы рассчитывают собирать в фонде от 5 до 8 миллиардов долларов ежегодно. Главными донорами могут стать Великобритания и Германия.

Викер назвал Peace Act "скорейшим способом вооружить Украину" и инструментом для уменьшения российской угрозы для НАТО и США. Сенатор считает, что новый механизм предоставит дополнительные рычаги будущему президенту Дональду Трампу и американским партнерам для оперативного укрепления украинской обороны.

Викер уже презентовал законопроект представителям Белого дома. В администрации идею в целом одобрили. Peace Act могут включить в ежегодный закон об оборонной политике, который готовит Комитет Сената по вооруженным силам, и принять до конца 2025 года.

"Телеграф" спросил политолога и председателя "Института Американистики", Владислава Фарапонова, действительно ли этот механизм может ускорить поставки оружия Украине по сравнению с существующими схемами, а также не является ли это очередным способом предоставить возможности американским производителям оружия подзаработать на нуждах Украины.

"Такого рода способы передачи помощи вообще-то использовались Байденом в 2022 году, когда нам передавали так несколько вертолетов. Однако тогда масштаб был небольшой для положительного пиара, поэтому администрация Байдена не сильно громко об этом говорила. История может быть положительной, но многое зависит от того, какой там будет прописан механизм: обязательной передачи оружия или понадобится регулярное голосование Конгресса", – считает Валадислав Фарапонов. Поскольку на сайте Конгресса законопроекта еще нет, то важно, будет ли в нем прописана передача помощи на несколько фискальных лет или на определенную сумму.

Если же механизм прописан не будет, это может стать очередной декларацией. Например, был законопроект прошлого года о победе Украины, который был более декларативным.

"Поэтому я бы осторожно относился к таким инициативам, но поскольку его зарегистрировали очень приверженные Украине конгрессмены, эффект может быть положительным", — считает политолог.

На вопрос, если нужно будет каждый раз голосовать в Конгрессе, может ли это стать причиной для конфликтов между демократами и республиканцами перед каждым голосованием, поскольку там есть явные сторонники оказания нам помощи, Фарапонов ответил: "Это неопределенная история, потому что это может выглядеть так же, как с законом о ленд-лизе. Потому что он на самом деле был, но только до конца 2023 фискального года. Из-за политических проблем тогда не удалось договориться о его продлении".

Напомним, Трамп хочет заключить соглашение по Украине до конкретной даты. Президент США говорил, что достижение мира в Украине будет долгим процессом.