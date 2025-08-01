Медведєв добалакався. Трамп задіяв перші атомні підводні човни

Трамп переконаний, що Кремлю час задуватись

Президент США Дональд Трамп наказав розмістити атомну зброю "у визначених районах" після останньої заяви експрезидента Росії Дмитра Медведєва. Очільник Білого дому назвав це превентивною дією, а не прямою погрозою.

Відповідні слова прозвучали у дописі Трампа у Truth Social. До слова, він не сказав, де саме буде ця зброя, але вона має змусити Кремль задуматись.

"Ґрунтуючись на вкрай провокаційних заявах колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради Безпеки Російської Федерації, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах", — написав президент США.

Допис Трампа

Він наголосив, що це про всяк випадок, якщо "ці дурні та провокаційні заяви" будуть чимось більшим, ніж просто словами. На думку Трампа, такі заяви дуже важливі та часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Президент Штатів сподівається, що цей випадок не буде один із таких.

Що заявив Медведєв

Зранку 1 серпня Медведєв у Telegram виклав досить провокативний допис, де фактично глузує з Трампа. Особливого гостро це відчувається на тлі ультиматуму президента США, який має змусити Росію наблизити мир в Україні.

Експрезидент Росії наголосив, що якщо слова очільника Кремля Володимира Путіна викликають бурхливу реакцію у США — Росія "у всьому права і продовжить йти своєю дорогою".

"А про "мертву економіку" Індії та Росії і "захід на небезпечну територію" – ну хай згадає свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також про те, як може бути небезпечна неіснуюча в природі "мертва рука" — написав Медведєв.

Пост Медведєва

Окрім того, Медведєв регулярно відзначався різкими висловлюваннями на адресу України та країн Заходу, зокрема грозив перетворити ворогів Росії на "ядерний попіл". А після ультиматуму Трампа Медведєв заявив, що це крок до війни між Росією та США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Путін зробив кілька гучних заяв про Україну та "Орєшнік".