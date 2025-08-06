Облысевший Трамп все больше похож на дедушку возле Мелании: стало известно, как реагирует на это первая леди

Дональд Трамп недавно отметил 79 лет, его возраст все чаще сказывается — недавно с президентом США произошло нечто странное во время выступления. Также у него редеют волосы, что делает еще более заметной разницу в возрасте с его супругой Меланией Трамп (ей 55).

Первая пара США имеет 24-летнюю разницу в возрасте и она достаточно очевидна. Редеющие волосы Трампа сделали ее еще более заметной, пишет Nicki Swift.

Волосы Трампа редеют

Трамп не соблюдает диету и употребляет преимущественно фастфуд и нездоровую пищу, которые запивает колой. Мелания, бывшая модель, на протяжении многих лет остается в отличной форме. Очевидно, что Мелания упорно трудится, чтобы поддерживать себя в тонусе, а Дональд — нет.

Дональд и Мелания Трамп

Волнует ли Меланию разница в возрасте с мужем

Разница в возрасте между Дональдом Трампом и Меланией Трамп, похоже, совсем не беспокоит первую леди. В своих мемуарах "Мелания" она с нежностью говорит об этом, рассказывая об их ранних ухаживаниях.

Тогда разница в возрасте была менее заметна

Он был немного старше меня, но я, в двадцать восемь лет, мгновенно почувствовала с ним связь, – пишет она об их ранних встречах.

Мелания рассказала, что Трамп "излучал чувство подлинности". У него была жажда жизни.

Он был успешным и трудолюбивым, но в то же время таким приземленным и настоящим. Мне это в нем очень нравилось, – поделилась первая леди

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп выселяет Меланию из ее кабинета в Белом доме. Ее рабочее место будет перенесено.