Трамп сказал, что Мелании "нравится" Путин: когда они виделись в последний раз

Американский президент с женой следили за обстрелами Киева

Президент США Дональд Трамп рассказал, как его жена Мелания после его разговоров с Владимиром Путиным напоминала об обстрелах Киева. При том он отметил, что ей российский диктатора "нравится".

Об этом Трамп рассказал в интервью проекту Pod Force One издания New York Post. Он отметил, что очень разочарован в Путине и поэтому решил сократить дедлайн на введение санкций.

Американский президент отметил, что после очередного "хорошего разговора" вернулся домой и увидел по телевидению, что Киев опять подвергся обстрелу и там погибли мирные люди. На вопрос ведущей о том, говорила ли ему Мелания что-то об этом, президент США отметил, что она была очень хорошо осведомлена о ситуации.

"Мы знаем Путина очень хорошо и ей (Мелании, — ред.) он нравится. Я с ним очень хорошо ладил, я должен ладить. Но она сказала "Жаль, они только что бомбили Киев". А я как раз говорил с ним в этот день, пришел домой и увидел, что люди лежат на улицах мертвыми. Ситуация сложная, я разочарован в нем", — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что ранее давал России 50 дней на подписание соглашения с Украиной, но теперь понимает, что нет никакого смысла ждать. По словам Трампа США "введут санкции, либо пошлины, либо что-то еще" после истечения срока.

Как известно, Мелания Трамп и Путин виделись вживую дважды. Впервые это произошло на саммите G20 в 2017 году, а второй раз во время встречи лидеров двух стран в Хельсинки в 2018 году.

Любопытно, что видео встречи тогда стало вирусным из-за реакции Мелании на Путина. Она в этот момент четко показала, что находится не в своей тарелке.

Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным

Ранее мы писали, почему Мелания Трамп стала "союзником" Украины в Вашингтоне. Она выросла в бывшей Югославии, где России никогда не симпатизировали, а также не раз выражала уважение к Рональду Рейгану — президенту, который руководил США во времена холодной войны.