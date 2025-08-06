Облисілий Трамп все більше схожий на дідуся біля Меланії: стало відомо, як реагує на це перша леді

Дональд Трамп має 79 років, його вік все частіше дається взнаки — нещодавно з президентом США сталося дещо дивне під час виступу. Також в нього рідіє волосся, що робить ще більш помітною різницю у віці з його дружиною Меланією Трамп (їй 55).

Перша пара США має 24-річну різницю у віці й вона досить очевидна. Волосся Трампа, що рідіє, зробило її ще більш помітною, пише Nicki Swift.

Волосся Трампа рідіє

Трамп не дотримується дієти, та споживає переважно фастфуд та нездорову їжу, який запиває колою. Натомість Меланія, колишня модель, протягом багатьох років залишається у відмінній формі. Очевидно, що Меланія наполегливо працює, щоб підтримувати себе в тонусі, а Дональд — ні.

Дональд та Меланія Трамп

Чи хвилює Меланію різниця у віці з чоловіком

Різниця у віці між Дональдом Трампом та Меланією Трамп, схоже, зовсім не хвилює першу леді. У своїх мемуарах "Меланія" вона з ніжністю говорить про це, розповідаючи про їхні ранні залицяння.

Тоді різниця у віці була менш помітною

Він був трохи старший за мене, але я, у двадцять вісім років, миттєво відчула з ним зв'язок, – пише вона про їхні ранні зустрічі

Меланія розповіла, що Трамп "випромінював почуття справжності". Він мав жагу до життя.

Він був успішним і працьовитим, але водночас таким приземленим і справжнім. Мені це в ньому дуже подобалося, — поділилася перша леді

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп виселяє Меланію з її кабінету у Білому домі. Її робоче місце буде перенесено.