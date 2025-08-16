"Америка упала": прием Путина на Аляске высмеяли острыми карикатурами

В сети возмутились приездом Путина в США

В США резко высказались по поводу последних политических событий, а именно после встречи на Аляске президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина. Ироническая карикатура подчеркнула острую критику действий американского руководства.

Такое сообщение опубликовал в Х бывший офицер США Джейк Бро. Он выразил абсурдность и возмущение "почестями", которые устроили главе Кремля.

Трамп буквально заставил солдат в форме, находящихся на службе, стоять на коленях, расстилая красную дорожку для геноцидного диктатора, который убил миллионы людей по всему миру за последние 26 лет. Америка пала. Джейк Бро

К посту добавлен рисунок: трое солдат в камуфляже расстилают красную дорожку, а один из них обращается к зрителю словами: "Америка снова великая?" На трапе российского самолета спускается Путин с голым торсом и окровавленными руками, символизируя убийства и жестокость.

Карикатура высмеивает "почести" для Путина

Кроме того, в сети появилось второе фото, использующее красную дорожку, но с другим символизмом. Она ведет в белую пустоту, словно затягивая президента России. Надпись "Аляска 2025" подчеркивает абсурдность ситуации: путь к власти и славе превращается в кровавый и бесперспективный маршрут.

Карикатура высмеивает Путина на Аляске 15 августа

Обе карикатуры символизируют политическую сатиру и острую критику нынешних событий. Первый рисунок отражает критику действий американского руководства, тогда как второй показывает бесполезность опасности для тех, кто идет по "кровавой дорожке" в политике.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кремль положительно оценил саммит на Аляске 15 августа, где состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Их почти трехчасовой разговор охарактеризовали как "очень положительный".